മെസ്സി തട്ടിപ്പ്: റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെ ഹരജി തള്ളി; വ്യാഴാഴ്ച ഹാജരാകാൻ നിർദേശം

മെസ്സി തട്ടിപ്പ്: റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെ ഹരജി തള്ളി; വ്യാഴാഴ്ച ഹാജരാകാൻ നിർദേശംtext_fields
കൊച്ചി: ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കേരള സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൽ ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് നൽകിയ സമൻസിനെതിരെ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ നൽകിയ ഹരജി കോടതി തള്ളി. റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കമ്പനിയോട് വ്യാഴാഴ്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ രേഖകളുമായി ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എസ്.ഐ.ടി പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക് ഹാജരാക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കേസിൽ റിപ്പോർട്ടർ ടി.വി-ക്കും ഗോകുലം ചിറ്റ് ഫണ്ട്സിനുമാണ് ജിഎസ്ടി സമൻസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ഡയറക്ടർമാർക്കും ഹിന്ദുജ ലെയ്ലാൻഡ് ഫിനാൻസിനും സമൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ജിഎസ്ടി ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണറുടെ നേരിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. മെസ്സിയെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ വലിയ തോതിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നും നിശ്ചിത ജിഎസ്ടി അടച്ചില്ലെന്നുമാണ് പ്രധാന ആരോപണം.
കരാർ തുകക്ക് പുറമേ, ഗോകുലം ചിറ്റ് ഫണ്ട്സും ഹിന്ദുജ ഫിനാൻസും നൽകിയ വായ്പകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ജിഎസ്ടി നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ എസ്ഐടി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും നടപടികൾ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ, നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം ജിഎസ്ടി ഇന്റലിജൻസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലം ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം, കേസിൽ മുൻ കായികമന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാനെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ എസ്ഐടി പ്രതി ചേർക്കും. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്താനാണ് നീക്കം. അബ്ദുറഹിമാൻ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ.