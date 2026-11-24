മെസ്സിയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ്; യു. ഷറഫലി പണം കൈപ്പറ്റിയതിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഫുട്ബാൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന പേരിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പിൽ കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് യു. ഷറഫലി പണം കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ എസ്.ഐ.ടിക്ക് ലഭിച്ചു. സ്പോൺസറായ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിയുടെ (ആർ.ബി.സി) അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് ഷറഫലിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മലപ്പുറം അരീക്കോട്ടെ നോവസ് സോക്കർ അക്കാദമിക്ക് രണ്ടു കോടി രൂപ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ, ഇതിൽ ഇതിൽ 1.08 കോടി ഷറഫലിയുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതായാണ് എസ്.ഐ.ടിയുടെ നിർണായക കണ്ടെത്തൽ.
ഇത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലെ പണമിടപാടാണെന്ന് ഷറഫലി വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തെളിവുകൾ നിരത്തുകയാണ് എ.ഡി.ജി.പി പി. വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എസ്.ഐ.ടി.
2025 സെപ്റ്റംബർ 26ന് നോവസ് അക്കൗണ്ടിലെത്തിയ പണത്തിൽ 40 ലക്ഷം ഷറഫലിയുടെ മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. ഇതിനുപുറമെ, 48 ലക്ഷവും 20 ലക്ഷവും വീതം അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും മാറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ എസ്.ഐ.ടിക്ക് ലഭിച്ചു. വസ്തു ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വകാര്യവ്യക്തിക്ക് 12 ലക്ഷവും കൈമാറി. പണം ലഭിച്ച് 11 ദിവസത്തിനകമാണ് ഈ ഇടപാടുകൾ നടന്നതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
നിയമവിരുദ്ധമായി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഇളവ് നൽകി കൊച്ചി കലൂർ സ്റ്റേഡിയം ആർ.ബി.സിക്ക് കൈമാറിയ ദിവസം തന്നെയാണ് നോവസിലേക്ക് പണമെത്തിയതെന്നും എസ്.ഐ.ടി കണ്ടെത്തി. സ്പോൺസറും അർജന്റീന ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷനും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ട കരാറിൽ സാക്ഷിയായതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഈ തുകയെന്നാണ് എസ്.ഐ.ടി വിലയിരുത്തൽ. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യു. ഷറഫലിയെ പ്രതിചേർത്തത്. എന്നാൽ, ഓഹരി പങ്കാളിയെന്ന നിലയിലാണ് ആർ.ബി.സി നോവസ് അക്കാദമിക്ക് രണ്ടു കോടി കൈമാറിയതെന്നാണ് ഷറഫലിയുടെ വിശദീകരണം. അക്കാദമിയുടെ പ്രധാന ഓഹരി ഉടമ ആർ.ബി.സിയാണ്.
കരാറിലെ സീൽ വ്യാജമെന്ന് സംശയം
മെസ്സിയെ കൊണ്ടുവരാനെന്ന പേരിൽ സ്പോൺസർ ആർ.ബി.സിയും അർജന്റീന ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷനും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ സാക്ഷിയായി ഒപ്പിട്ട കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് യു. ഷറഫലിയുടെ സീൽ വ്യാജമാണോയെന്ന് എസ്.ഐ.ടിക്ക് സംശയം. ഔദ്യോഗിക പദവിക്കൊപ്പം നാട്ടിലെ വിലാസം ഉൾപ്പെടുത്തിയ സീലാണ് ഇതിൽ പതിപ്പിച്ചതെന്നും ഇതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നുമാണ് എസ്.ഐ.ടി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്.
സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കും മുമ്പേ സ്പോൺസറും അർജന്റീന ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷനും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ സാക്ഷിയായി ഷറഫലി ഒപ്പിട്ടതായി അന്വേഷണസംഘം നേരത്തേ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഫുട്ബാൾ പ്രേമിയെന്ന നിലയിലാണ് ഒപ്പിട്ടെന്നാണ് ഷറഫലി ആദ്യം മൊഴി നൽകിയത്. എന്നാൽ, കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഈ മേൽവിലാസം ഉപയോഗിച്ചാണ് കരാറിന്റെ ഭാഗമായതെന്ന് അന്വേഷണസംഘം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. സ്പോൺസറായ ആർ.ബി.സിയുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഷറഫലി നേതൃത്വം നൽകുന്ന അക്കാദമിക്ക് രണ്ടുകോടി രൂപ ലഭിച്ചതായും കണ്ടെത്തി. ഷറഫലിയെ വിശദമായി ചോദ്യംചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് അന്വേഷണസംഘം.