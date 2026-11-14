എന്ത് അഴിമതി, എവിടെ ക്രമക്കേട്? മെസ്സി വിവാദത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ സിപിഎം, ‘കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കേസ്’text_fields
തിരുവനന്തപുരം: മെസ്സി വിവാദത്തിലെ അന്വേഷണം ഒരുസംഘം മാധ്യമങ്ങൾ കൂട്ടംചേർന്ന് സഹജീവിയെ ആക്രമിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാനും എൽ.ഡി.എഫിനെ രാഷ്ട്രീയമായി വേട്ടയാടാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധം മാത്രമാണെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്.
എന്താണ് അഴിമതി, എവിടെയാണ് ക്രമക്കേട്, മന്ത്രിയും സർക്കാരും എന്ത് തെറ്റു ചെയ്തു തുടങ്ങി ഒരു കാര്യത്തിലും വിശ്വസനീയ വിശദീകരണം നൽകാൻ സർക്കാറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കേസ് അവിടെയെത്തുന്നതുവരെ കൊണ്ടാടുകയെന്ന ദുഷ്ടലാക്ക് മാത്രമാണ് ഇവർക്കുള്ളത്.
വായുവിൽനിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ അഴിമതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നിരന്തരം വേട്ട നടത്തുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ ഫുട്ബാൾ രംഗത്തെ വളർച്ച മുന്നിൽ കണ്ട് ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ അർജന്റീന ടീമിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമം നടത്തിയതാണോ മുൻമന്ത്രി ചെയ്ത കുറ്റം?
ഇവിടെ സർക്കാർ പണം മുടക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു സ്പോൺസർ മുൻകൈയെടുത്തപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായ പിന്തുണ നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്.
അർജന്റീന ഇടപാടിന്റെ മറവിൽ കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പും കള്ളപ്പണ ഇടപാടും കായിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പച്ചക്കള്ളം എഴുതിവെച്ച കായിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെയാണ് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതെന്നും സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ലയണൽ മെസ്സിയെയും അർജന്റീന ടീമിനെയും കേരളത്തിലെത്തിക്കാനെന്ന പേരിൽ വ്യാപക പണപ്പിരിവ് നടന്നതായി സൂചന. സർക്കാറിന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും വ്യക്തികളിൽ നിന്നുമുൾപ്പെടെ പണപ്പിരിവ് നടത്തിയെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എ.ഡി.ജി.പി പി. വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എസ്.ഐ.ടി.
അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സ്പോൺസറായിരുന്ന റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിക്ക് (ആർ.ബി.സി) പണം നൽകിയെന്നവകാശപ്പെടുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുൾപ്പെടെ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു. ജി.എസ്.ടി വകുപ്പും ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി.
ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എസ്.ഐ.ടിയെന്നാണ് വിവരം. ഈ പരിപാടിയുടെ പേരിൽ പണം വന്നുപോയ വഴികൾ തേടി സ്പോൺസറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഓഡിറ്റിങ് നടത്തുക.
രണ്ടുലക്ഷം രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള ഫണ്ട് കൈമാറ്റങ്ങളാണ് ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. പണത്തിന്റെ യഥാർഥ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് അന്വേഷണം.