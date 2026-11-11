മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇനി 'റീജ്യണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹാപ്പിനസ് ആന്റ് വെൽനസ്'; മതിൽ നിർമാണം വൈകിയാൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി: ഹൈകോടതിtext_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റി പുതിയ രീതിയിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മൂന്ന് പ്രധാന മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഇനി മുതൽ 'റീജ്യണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹാപ്പിനസ് ആന്റ് വെൽനസ്' എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ കെ. ജാജു ബാബു ഹൈകോടതിയെ അറിയിച്ചു.
നേരത്തെ 'ഹാപ്പിനസ് ആന്റ് വെൽനസ് സെന്ററുകൾ' എന്ന പേരായിരുന്നു സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെയും (ഐ.എം.എ) ഇന്ത്യൻ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റിയുടെയും എതിർപ്പുകളെ തുടർന്ന് നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയ ശീർഷകം അന്തിമമാക്കിയത്. ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ, ജസ്റ്റിസ് ബസന്ത് ബാലാജി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് മുന്നിലാണ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
എന്നാൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റുന്നത് കൊണ്ടുമാത്രം കാര്യമായില്ലെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രധാനമെന്നും ഹൈകോടതി വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് സന്ദർശനം നടത്തിയ കോടതി, ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം, ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം, തടസ്സമില്ലാത്ത മരുന്ന് ലഭ്യത, അവശ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാനുള്ള വാഹന സൗകര്യം എന്നിവ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശിച്ചു.
മതിൽ നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും ബെഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 1996-ലെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന്റെ തുടർച്ചയായി രോഗികളുടെ ക്ഷേമവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ ഹൈകോടതി വിഷയം നേരിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.