വാഴക്കുലയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തും, വിൽപ്പന പക്ഷിക്കൂടിൽ വെച്ച്; ആലുവയിൽ എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

വാഴക്കുലയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തും, വിൽപ്പന പക്ഷിക്കൂടിൽ വെച്ച്; ആലുവയിൽ എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽtext_fields
കൊച്ചി: വാഴക്കുലയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ലഹരിമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടുപേർ 185 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. കൊച്ചി പള്ളുരുത്തി തെരേഭാഗം കുട്ടത്തിപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഹരികൃഷ്ണൻ കെ.എസ്. (32), തോപ്പുംപടി പ്രതീക്ഷ നഗർ കെ.വി. തോമസ് റോഡിൽ കുരിശിങ്കൽ വീട്ടിൽ ഷിനു സെബാസ്റ്റ്യൻ (34) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരിമരുന്നിന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഏകദേശം 7.5 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കും.
എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ.എസ്. സുദർശന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് ആലുവ ഡി.വൈ.എസ്.പി ബൈജു പൗലോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് ആലുവയിലെ പ്രമുഖ ലോഡ്ജിൽ പരിശോധന നടത്തി ഹരികൃഷ്ണനെ പിടികൂടിയത്. ഇയാളിൽനിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസുമായി ചേർന്ന് ഷിനു സെബാസ്റ്റ്യന്റെ തോപ്പുംപടിയിലുള്ള വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, പക്ഷിക്കൂടിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന ഏഴ് ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ കൂടി കണ്ടെടുത്തു.
തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മാർഗ്ഗമാണ് പ്രതികൾ ലഹരി കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. എറണാകുളം, ആലുവ മേഖലകളിലെ ലഹരി കച്ചവടക്കാർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഇത് എത്തിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം.
ലഹരിമരുന്നിന്റെ ഉറവിടവും വിതരണ ശൃംഖലയും കണ്ടെത്താൻ ബംഗളൂരു, തമിഴ്നാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസ്, നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈഎസ്പി ബിനുകുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലുവ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ പി.എച്ച്. ഷമീർ, നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇൻസ്പെക്ടർ ബി.കെ. അരുൺ, എസ്.ഐമാരായ രഞ്ജിത്ത് മാത്യു, അനൂപ് വി., എ.എസ്.ഐ. നൗഷാദ് കെ.എ. കൂടാതെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ മാഹിൻഷാ അബൂബക്കർ, മനോജ് കെ.എം., മുഹമ്മദ് അമീർ, മുഹമ്മദ് ഷാഹിൻ, അഫ്സൽ, ഗസ്നി, ശ്രീരാജ് എം.എസ്., ഷമീൻ എസ്., അനിൽജിത് എം.ബി. എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ വലയിലാക്കിയത്. മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയിലെ കൂടുതൽ ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.