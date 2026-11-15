‘സർക്കാരിന് സതീശന്റെ ശരീരവും സവർക്കറുടെ ആത്മാവും, ആർഎസ്എസ് ചൂടിച്ച മയിൽപീലിയുമായി നിൽക്കുകയാണ് ലീഗ് മന്ത്രി...’ എം.ബി രാജേഷ്

‘സർക്കാരിന് സതീശന്റെ ശരീരവും സവർക്കറുടെ ആത്മാവും, ആർഎസ്എസ് ചൂടിച്ച മയിൽപീലിയുമായി നിൽക്കുകയാണ് ലീഗ് മന്ത്രി...’ എം.ബി രാജേഷ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരളം ഭരിക്കുന്നത് യഥാർഥത്തിൽ ബി.ജെ.പിയാണെന്നും ആർ.എസ്.എസ് അജണ്ട നടപ്പാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരെന്നും സി.പി.എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം എം.ബി രാജേഷ്. സതീശന്റെ ശരീരവും സവർക്കറുടെ ആത്മാവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമാണ് ഈ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത്. സ്വന്തം പാർട്ടിയെയും മുന്നണിയെയും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ബി.ജെ.പിയെയും ആർ.എസ്.എസിനെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്താണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
‘പണ്ട് ശബരിമല പ്രക്ഷോഭ കാലത്ത് ലീഗുകാർ ആർഎസ്എസിന് നാരങ്ങാവെള്ളം കലക്കി കൊടുത്തവരാണ്. ഇപ്പോൾ ആർഎസ്എസ് ലീഗിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് അവരുടെ മയിൽപ്പീലി ചൂടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആർഎസ്എസ് ചൂടിച്ച മയിൽപ്പീലിയുമായി നിൽക്കുകയാണ് മന്ത്രി. ഈ അജണ്ട നടപ്പാക്കുമെന്ന് ബിജെപിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കണം. 10 കൊല്ലം തങ്ങൾക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനാണ് തങ്ങൾ യുഡിഎഫിനെ അധികാരത്തിലേറ്റിയത് എന്നാണ് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ കെ. സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത്. ആറു മാസം കൊണ്ട് യുഡിഎഫിന്റെ ഓരോ നടപടികളും അത് ശരിവയ്ക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കാരിനെതിരെ ബിജെപി ഒരു വിമർശനവും ഉയർത്താത്തത്. ബിജെപിക്ക് ഒരു വിമർശനവും ഇല്ല എന്ന് ഓർക്കണം.
വി.ഡി. സതീശൻ സർക്കാരിനുള്ളത് 102 സീറ്റല്ല, 105 സീറ്റാണ്. സർക്കാരിനെതിരെ എന്തെല്ലാം വിമർശനങ്ങളും വിവാദങ്ങളും വന്നു, ബിജെപിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രസ്താവനയെങ്കിലും കണ്ടോ? ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ ദൈനംദിനമെന്നോണം മുഖ്യമന്ത്രിയെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രി. കേരളത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിവാദമാണിത്, ബിജെപിയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രസ്താവന കണ്ടോ? ഈ ആറു മാസത്തിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ വി.ഡി. സതീശൻ സർക്കാരിനെ ബിജെപി വിമർശിച്ചോ?
ബിജെപിയുടെയും ആർഎസ്എസിന്റെയും അജണ്ട എന്താണോ അത് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് സർക്കാർ. അപ്പോൾ വിമർശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വിമർശനം വരുന്നു, യുഡിഎഫ് കൺവീനർ വിമർശിക്കുന്നു, കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് വിമർശിക്കുന്നു, രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും എം.എം. ഹസ്സനും വിമർശിക്കുന്നു, കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വിമർശനം വരുന്നു. എന്നാൽ, ബിജെപിയിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്കുപോലും വന്നിട്ടില്ല എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. സ്വന്തം പാർട്ടിയെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ബിജെപിയെയും ആർഎസ്എസിനെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്താണ് സതീശൻ സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ഇത് വി.ഡി. സതീശൻ സർക്കാരാണോ വി.ഡി. സവർക്കർ സർക്കാരാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്. സതീശന്റെ ശരീരവും സവർക്കറുടെ ആത്മാവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമാണ് ഈ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബിജെപിക്ക് പരാതിയില്ലാത്തത്.
യഥാർഥത്തിൽ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ബിജെപിയാണ്. കാലടി സർവകലാശാലയുടെ വിഷയമായാലും സർക്കാർ ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണ്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ആർഎസ്എസ് അജണ്ട യുഡിഎഫ് സർക്കാർ നടത്തിക്കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ആർഎസ്എസുകാരനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നു’