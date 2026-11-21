മയിൽപീലി യങ് സ്കോളർ പരീക്ഷ നാളെ; ഹൈകോടതിയുടെ അനുമതി സർക്കാറിന് തിരിച്ചടിയോ? വിശദീകരണവുമായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: വിവാദമായ മയിൽപീലി യങ് സ്കോളർ പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച ഹൈകോടതി ഉത്തരവ് തിരിച്ചടിയല്ലെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.
ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്തിന്റെ പരാതിയിൽ ജില്ലതല മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ കോടതി താൽകാലിക അനുമതി നൽകിയത് ഉത്തരവിലെ സാങ്കേതികത്വങ്ങൾ ചൂണ്ടികാണിച്ചാണെന്നും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കരുതെന്നും സംസ്ഥാനതല മത്സരം നടത്താൻ അനുമതിയില്ലെന്നും കൃത്യമായി വിധിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വിശദീകരിച്ചു.
ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാട് കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസ് വീണ്ടും വിശദ വാദത്തിന് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യം കോടതി മുമ്പാകെ വ്യക്തമാക്കും. തെറ്റായ ചരിത്ര വ്യാഖ്യാനം, ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുളള യുക്തിരഹിതമായ വ്യഖ്യാനം ഇവയൊക്കെ വിദ്യാർഥികളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തടയാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രതിജ്ഞാബന്ധമാണെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി
സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള മയിൽപ്പീലി യങ് സ്കോളർ ജില്ലതല പരീക്ഷ നവംബർ 22 നാണ് നടക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഫലപ്രഖ്യാപനവും സംസ്ഥാനതല പരീക്ഷയും ഇനിയൊരു ഉത്തരവുവരെ പാടില്ലെന്ന ഉപാധിയോടെയാണ് ജസ്റ്റിസ് പി. ഗോപിനാഥ് ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ പരീക്ഷക്ക് അനുമതി നൽകിയത്.
അധ്യാപക പരിഷത്തും കുട്ടികളുടെ മാസികയായ മയിൽപ്പീലിയും സംയുക്തമായി അഞ്ചുമുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന പരീക്ഷ ഓൺലൈനായാണ് നടത്തുന്നത്. ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്ത് (എൻ.ടി.യു.) ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി. അനൂപ് കുമാർ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് ഉത്തരവ്.
രണ്ടുലക്ഷം രൂപ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്ന പരീക്ഷക്ക് ഒക്ടോബർ 12ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്കൂൾ, ഉപജില്ലതലങ്ങളിൽ പരീക്ഷ നടന്നു.
എന്നാൽ, ഉപജില്ല കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുമതി പിൻവലിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. മുൻകൂട്ടി നോട്ടീസ് നൽകുകയോ വിശദീകരണം കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാതെയാണ് നടപടിയെന്നായിരുന്നു ഹരജിക്കാരുടെ വാദം. മറ്റു സംഘടനകൾ സമാന പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ജില്ലതല രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായെന്നും അറിയിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ-മത സംഘടനകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയത് നിയമ വിരുദ്ധമായതിനാലാണ് അനുമതി പിൻവലിച്ചതെന്നും പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും സർക്കാറിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷനൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ മുഹമ്മദ് ഷാ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, നോട്ടീസ് നൽകാതെ അനുമതി റദ്ദാക്കിയത് സ്വാഭാവിക നീതിലംഘനമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് കോടതി അനുമതി നൽകിയത്.