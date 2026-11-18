മാസപ്പടി കേസ്: മുൻ മന്ത്രി റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇ.ഡി നോട്ടീസ്text_fields
കൊച്ചി: സി.എം.ആർ.എൽ-എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി). ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുൻ മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ നിഖിൽ, ഹസൻ വാരിസ്, ഷൈജൽ, ഫെബിഷ്, നന്ദുലാൽ എന്നിവർക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇ.ഡി നോട്ടീസ് നൽകി.
ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി സോണൽ ഓഫിസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാനാണ് നിർദേശം. സി.എം.ആർ.എല്ലിൽനിന്ന് ലഭിച്ച തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണ ഇടപാടിൽ ഇവർ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നാണ് ഇ.ഡി ആരോപണം. സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി തുക വിദേശത്തേക്ക് ഹവാലയായി കടത്തിയതായും ഇ.ഡി കരുതുന്നു. സി.എം.ആർ.എൽ-എക്സാലോജിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദ്യ കേസിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാനായി നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ആദ്യഘട്ട കുറ്റപത്രം ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്നും ഇ.ഡി അറിയിച്ചു.
അതേസമയം റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഹാജരാകാൻ കൂടുതൽ സമയം തേടിയതായാണ് സൂചന. ഹൈകോടതി കേസിലെ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്തതായും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഹൈകോടതി സ്റ്റേ വിജിലൻസ് കേസിന്റെ നടപടികളിൽ മാത്രമാണെന്നാണ് ഇ.ഡി നിലപാട്. കേസിൽ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കെതിരെ ഇഡിയുടെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും വീണയുടെയും വീടുകളിലും ഓഫിസുകളിലും ഇ.ഡി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.
തുടർനടപടികളുടെ ഭാഗമായി വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനും വിവരശേഖരണത്തിനുമായാണ് നാലുപേർക്കും സമൻസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.