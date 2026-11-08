സമുദ്രജീവികളിൽനിന്ന്​ ഓർത്തോപീഡിക് ചികിത്സക്ക് ജൈവ പശ

സമുദ്രജീവികളിൽനിന്ന് ഓർത്തോപീഡിക് ചികിത്സക്ക് ജൈവ പശtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സിന്തറ്റിക് പശക്കുപകരം പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലെതെ അസ്ഥി സംബന്ധമായ സർജറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറൈൻ ജൈവ ഓർത്തോ പശയുടെ അനന്തസാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി പഠനം. നാഷനൽ കോളജ് ബയോകെമസ്ട്രി വിഭാഗം അസി. പ്രഫ. ഡോ. കെ.എൽ. നവീൻ, റിസർച് വിദ്യാർഥിനികളായ പി.ജി. ശ്രീദേവി, റോഷ്മി രാജേഷ്, എസ്. ദർശിനി, എം. ആമിന എന്നിവരാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ഇൻറർനാഷനൽ സ്പോർട്സ് സർജറി കോൺക്ലേവ് 2026 ൽ പഠനറിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു
അസ്ഥികളുടെ ഒടിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കലകളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ബയോമെറ്റീരിയലുകളും ജൈവാധിഷ്ഠിത പശകളും ഓർത്തോപീഡിക്സ് മേഖലയിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
സ്വാഭാവികമായും കൃത്രിമമായും നിർമിക്കുന്ന ഇത്തരം പശകൾ ശരീരത്തിലെ ജൈവകലകളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും പരിക്കേറ്റ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥിരത നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ജൈവപൊരുത്തക്ഷമത, ജൈവവിഘടനക്ഷമത, കുറഞ്ഞ വിഷാംശം എന്നിവയാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. അസ്ഥികളുടെ ഒടിവുകൾ നേരിട്ടും പരോക്ഷമായും സുഖപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൂതന പശ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വികസനത്തിന് സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.
സമുദ്രജീവികളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജൈവപശകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കടൽച്ചിപ്പികളിൽനിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മസൽ ഫൂട്ട് പ്രോട്ടീനുകൾ ഈർപ്പമുള്ള പ്രതലങ്ങളെപ്പോലും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സഹായിക്കും. ടൈറോസിനിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന 3, 4- ഡൈഹൈഡ്രോക്സിഫെനിലാലനൈൻ എന്ന ഘടകമാണ് ഈ പശകളുടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന കഴിവിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. ഫൈബ്രിൻ, ജെലാറ്റിൻ, കൊളാജൻ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജൈവപശകളും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഓർത്തോപീഡിക്സ് ചികിത്സക്കു പുറമേ, മരുന്നുകൾ ശരീരത്തിലെ നിർദിഷ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലും ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
പഠനറിപ്പോർട്ടിൽ നാഷനൽ കോളജിലെ ബിയോകെമിസ്ട്രി പഠനവിഭാഗം തുടർപഠനം നടത്തിവരുന്നതായി നാഷനൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. എസ്.എ. ഷാജഹാനും റിസർച്ച് ഗൈഡ് ഡോ. കെ.എൽ. നവീനും അറിയിച്ചു.