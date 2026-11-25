മഞ്ചേരി മെഡി. കോളജിലെ നേത്രരോഗ വിഭാഗത്തിന് തിരിച്ചടിയായി സർക്കാർ ഉത്തരവ്;അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തിക തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിtext_fields
മഞ്ചേരി: മഞ്ചേരി ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ നേത്രരോഗ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തിക ഇല്ലാതായി. മഞ്ചേരിയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തിക തിരുവനന്തപുരം റീജനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒഫ്താൽമോളജിയിലേക്ക് മാറ്റി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഒഫ്താൽമോളജി പി. ജി. കോഴ്സ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവിടെ നേത്രരോഗ വിഭാഗത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തികയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ നേത്രരോഗ വിഭാഗത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ തസ്തികയും മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ നേത്രരോഗ വിഭാഗത്തിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തികയും താൽക്കാലികമായി പരസ്പരം മാറ്റുന്നതായും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയെന്നും നവംബർ 20ലെ ഉത്തരവിലുണ്ട്. മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ 2021–22 അധ്യയന വർഷം മുതൽ നേത്രരോഗ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ട് പി.ജി. സീറ്റുകളുണ്ട്. നാല് വർഷത്തിലേറെയായി പി.ജി പ്രവേശനം നടക്കുന്ന മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പി.ജി. കോഴ്സ് നിലവിലില്ലെന്ന് തെറ്റായ പരാമർശം നടത്തിയാണ് സീനിയർ അധ്യാപക തസ്തിക മാറ്റാനുള്ള വിചിത്ര തീരുമാനം സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടത്. ഇതിനോടകം തന്നെ രൂക്ഷമായ അധ്യാപക ക്ഷാമം നേരിടുന്ന മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ മാസങ്ങളായി കോളജിലെ നേത്രരോഗ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തിക ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടക്കുമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കെയാണ്, തസ്തിക പൂർണമായും മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
ഇതിന് പകരമായി ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ തസ്തിക മാത്രമാണ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, ഇത് നിലവിലുള്ള അധ്യാപകക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമാകില്ല. ആവശ്യത്തിന് അധ്യാപകരില്ലാത്ത സാഹചര്യം രോഗീപരിചരണത്തെയും ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളുടെ അക്കാദമിക നിലവാരത്തെയും ബാധിക്കും.
നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും കോളജിന്റെ അക്കാദമിക ആവശ്യങ്ങളും പരിശോധിക്കാതെയും വസ്തുതകൾ വിലയിരുത്താതെയും പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ഗുരുതര വീഴ്ചയാണെന്ന് എസ്.എഫ്.ഐ ജില്ല കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസർ തസ്തിക തിരുവനന്തപുരം റീജനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒഫ്താൽമോളജിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഉടൻ പുന:പരിശോധിക്കണമെന്ന് ജില്ല കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.