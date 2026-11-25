മംഗലാപുരം വിമാന ദുരന്തത്തിന് 16 വർഷം; എയർ ഇന്ത്യക്കെതിരെ കുടുംബങ്ങൾ, നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യംtext_fields
കാസർകോട്: മംഗലാപുരം വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ എയർ ഇന്ത്യക്കെതിരെ. ദുരന്തം നടന്നിട്ട് പതിനാറ് വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽനിന്ന് വിമാന കമ്പനി ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണെന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു. 2010 ലെ കോർട്ട് ഓഫ് എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അപ്രതീക്ഷിത ലാൻഡിങ് ശ്രമവും പൈലറ്റിന്റെ പിഴവുകളുമാണ് അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയവും വരുമാനമാർഗവുമായിരുന്ന പ്രവാസികളെ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ പൂർണമായും അനാഥരായി.
അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമയാനനിയമമായ 1999ലെ മോൺട്രിയൽ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാര അവകാശമുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 17, 21, 22 പ്രകാരം നിശ്ചിതപരിധി വരെയുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് വിമാനക്കമ്പനി തർക്കിക്കാനോ കുറ്റം നിഷേധിക്കാനോ പാടില്ല. നിശ്ചിതപരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അപകടം തങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടല്ലെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത വിമാനക്കമ്പനിക്കാണ്. വരുമാനനഷ്ടവും ആശ്രിതർക്കുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും കണക്കാക്കിയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
2011 ജൂലൈയിൽ മരിച്ച ഓരോ യാത്രക്കാരനും കുറഞ്ഞത് 75 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കേരള ഹൈകോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിച്ചിരുന്നു. എയർ ഇന്ത്യ നൽകിയ അപ്പീലിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തതോടെ കുടുംബങ്ങൾ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. കോടതി നിർദേശപ്രകാരം ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ച നിശ്ചയിച്ചെങ്കിലും എയർ ഇന്ത്യ ഹാജരായില്ല. ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ കുടുംബങ്ങൾ വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ കോടതി നാല് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ എല്ലാ ഫയലുകളും ഹാജരാക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യക്ക് നിർദേശം നൽകി. ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെയും രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് മോൺട്രിയൽ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരമുള്ള പൂർണവും അർഹവുമായ നഷ്ടപരിഹാരം അടിയന്തരമായി അനുവദിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശം മാനിച്ച് നാലാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എയർ ഇന്ത്യ എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കി നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളും ജനപ്രതിനിധികളും വിഷയം പാർലമെന്റിലും കേരള നിയമസഭയിലും അടിയന്തരമായി ഉന്നയിക്കണമെന്നും മംഗലാപുരം എയർ ക്രാഷ് വിക്ടിംസ് ഫാമിലി അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ നാരായണൻ കളിങ്ങോം, ഫാറൂഖ് കാസ്മി, അബ്ദുൽ സലാം, കെ.പി. ഹസ്സനാബ്ബ, കൃഷ്ണൻ കൂളിക്കുന്ന് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.