‘മാനവീയത്തിൽ തമ്മിൽ പോരിന് അയവില്ല’: സാംസ്കാരിക ഇടനാഴി സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: മാനവീയം വീഥിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തമ്മിൽ പോരിന് അയവില്ല. തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഇടനാഴി കൂടിയായ മാനവീയം വീഥിയിൽ രജത ജൂബിലി ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളാണ് ഇനിയും കെട്ടടങ്ങാത്തത്. ഇതിനിടെ വിശദീകരണവുമായി മേയർ വി.വി. രാജേഷ് രംഗത്തുവന്നു. കലാകാരന്മാരുടെ പരിപാടികൾക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് മേയർ വ്യക്തമാക്കി. നവംബർ 14-ന് മാനവീയം വീഥിയിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു കലാകാരനും അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും മേയർ വിശദീകരിച്ചു.
മാനവീയം വീഥിയുടെ രജതജൂബിലി ആഘോഷ സമിതിയെന്ന പേരിൽ നവംബർ 14-ന് കോർപറേഷന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു സമിതി രൂപവത്കരിച്ചതായോ അതിന് കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകിയതായോ രേഖകളില്ല. സർക്കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും കോർപറേഷന് നിയന്ത്രണാവകാശമുള്ളതുമായ മാനവീയം വീഥിയുടെ രജതജൂബിലി ആഘോഷ സമിതിയിൽ സർക്കാർ, കോർപറേഷൻ പ്രതിനിധികൾ ആരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മേയർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കഴിഞ്ഞ 11 മാസമായി മേയർ സ്ഥാനത്തിരുന്നിട്ടും ഇത്തരമൊരു സമിതി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
വ്യക്തമായ രേഖകളില്ലാത്ത കൂട്ടായ്മയെ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അപേക്ഷ നിരസിച്ചത് കൃത്യമായ കാരണങ്ങളാലാണെന്നും മേയർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി അനുമതിക്കായി അപേക്ഷ നൽകിയതിന്റെ രേഖകൾ ആഘോഷകമ്മിറ്റിയും പറുത്തുവിട്ടു. അതിൽ ഗായിക പുഷ്പവതി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനസന്ധ്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് മേയർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അനുമതിക്കായി അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിശദമായി ആരും പറയാറില്ലെന്നും പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതി മാത്രമാണ് ചോദിക്കാറുള്ളതെന്നുമാണ് ആഘോഷ കമ്മിറ്റി പറയുന്നത്. മാനവീയം വീഥിയുടെ നിയന്ത്രണം സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നും സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രമെ അനുമതി നൽകാവൂ എന്ന ആവശ്യം ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അയ്യങ്കാളി ഹാളിന് സമീപത്ത് ഉടൻ തുറന്നു നൽകാൻ പോകുന്ന സാംസ്കാരിക ഇടനാഴിക്കും ഇതേ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.
ഐക്യദാർഢ്യവുമായി പരകാല പ്രഭാകർ
കോർപറേഷനും മാനവീയം വീഥി രജതജൂബി കമ്മിറ്റിയും തമ്മിലെ പോര് ശക്തമാകുമ്പോഴും അനുമതിയില്ലാതെ രണ്ടാംപരിപാടിയും അവതരിപ്പിച്ച് ആഘോഷ കമ്മിറ്റി. ഗായിക പുഷ്പവതിക്ക് ഗാനസന്ധ്യ അവതരിപ്പിക്കാൻ കോർപറേഷൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ 15ന് വൈകുന്നേരം രജതജൂബിലി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ സാംസ്കാരിക സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധൻ പരകാല പ്രഭാകർ ബുധനാഴ്ച മാനവീയം വീഥിയിലെത്തി രജതജൂബിലി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു.
പ്രവർത്തകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതെന്നും മാനവിയെ വീഥിയുടെ ഈ തെരുവ് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ തെരു വുകളും സ്വതന്ത്രമായി കലാവിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്താനും സംവാദങ്ങൾ നടത്താനും വിയോജിപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനുമായി തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ തെരുവുകൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ഈ പോരാട്ടം തുടരണം. പരിപാടിയിൽ ബിനോയ് വിശ്വം, ആക്ടിവിസ്റ്റ് കെ. അജിത, പി. സതീദേവി, എൻ. സുകന്യ തുടങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായി.