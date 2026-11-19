Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ബി.എസ്.എൻ.എൽ കേബിൾ പില്ലർ തുറന്ന് കോപ്പർ കേബിൾ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമം; തമിഴ്നാട് സ്വദേശി പിടിയിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Man Held Trying to Steal BSNL Copper Cables in Thrissur
തൃശൂർ: ബി.എസ്.എൻ.എല്ലിന്റെ കേബിൾ പില്ലർ തുറന്ന് കോപ്പർ കേബിളുകളും ടെർമിനേഷൻ ബോക്സും മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ പൊലീസ് പിടികൂടി. തമിഴ്നാട് തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിലെ കുംഭകോണം സോളപുരം സ്വദേശി സെട്രി അരസനെയാണ് (34) തൃശൂർ വെസ്റ്റ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
ബുധനാഴ്ച (നവംബർ 18) തൃശൂർ ശങ്കരയ്യർ റോഡിൽ സി.പി.എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിന് സമീപമാണ് സംഭവം. ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബി.എസ്.എൻ.എൽ കേബിൾ പില്ലർ തുറന്ന് അതിനുള്ളിലെ കോപ്പർ കേബിളുകളും ടെർമിനേഷൻ ബോക്സും മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
ഏകദേശം 9,000 രൂപ വിലവരുന്ന കേബിളുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുമാണ് മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ബി.എസ്.എൻ.എല്ലിന് 9,000 രൂപയോളം നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story