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Madhyamam
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    ഒറ്റപ്പാലത്ത് പിടിയിലായ ഗുരുമൂർത്തി ബിഷ്ണോയ്‌ സംഘമെന്ന്; തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൈമാറിയതായി പൊലീസ്

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    lawrence Bishnoi
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    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: രാ​ജ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ധ്വം​സ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം മ​നി​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ തൃ​ക്ക​ങ്ങോ​ട് നി​ന്നും പി​ടി​യി​ലാ​യ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ഗു​രു​മൂ​ർ​ത്തി (27) ലോ​റ​ൻ​സ് ബി​ഷ്ണോ​യ്‌ അ​ധോ​ലോ​ക സം​ഘ​ത്തി​ലെ ക​ണ്ണി​യെ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. ടെ​ലി​ഗ്രാം ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ അ​ധോ​ലോ​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ച്ച​തെ​ന്ന​തി​ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് തെ​ളി​വു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി ഇ​യാ​ൾ ലോ​റ​ൻ​സ് ബി​ഷ്ണോ​യ്‌ അ​ധോ​ലോ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന. ഇ​തി​ന് പ്ര​തി​ഫ​ലം ല​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ അ​ടു​ത്തി​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ ചി​ല വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​രെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ഇ​യാ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​താ​യും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ബ്യൂ​റോ​യും ഇ​യാ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ലെ ഒ​രു സം​ഘം ഇ​യാ​ളു​ടെ വേ​രു​ക​ൾ തേ​ടി ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ തൂ​ത്തു​ക്കു​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​യാ​ളു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. റി​മാ​ൻ​ഡി​ലു​ള്ള ഇ​യാ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച്‌ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്നും തൃ​ശൂ​ർ റെ​യ്ഞ്ച് ഐ.​ജി ഓ​ഫി​സി​ൽ ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം ഇ​യാ​ളെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തൃ​ക്ക​ങ്ങോ​ട്ടു​നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ത​മി​ഴ്‍നാ​ട്ടി​ലും മും​ബൈ​യി​ലും മാ​റി​മാ​റി താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ൾ ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് മ​നി​ശ്ശേ​രി തൃ​ക്ക​ങ്ങോ​ട് എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​വി​ടെ പാ​ൽ വി​ത​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Man Arrested in Ottapalam Linked to Bishnoi Gang; Police Say Photos of Sensitive Sites Shared
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