ഒറ്റപ്പാലത്ത് പിടിയിലായ ഗുരുമൂർത്തി ബിഷ്ണോയ്‌ സംഘമെന്ന്; തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൈമാറിയതായി പൊലീസ്

ഒറ്റപ്പാലത്ത് പിടിയിലായ ഗുരുമൂർത്തി ബിഷ്ണോയ് സംഘമെന്ന്; തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൈമാറിയതായി പൊലീസ്text_fields
ഒറ്റപ്പാലം: രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിധ്വംസക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒറ്റപ്പാലം മനിശ്ശേരിയിലെ തൃക്കങ്ങോട് നിന്നും പിടിയിലായ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരൻ ഗുരുമൂർത്തി (27) ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് അധോലോക സംഘത്തിലെ കണ്ണിയെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയാണ് ഇയാൾ അധോലോക സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതെന്നതിന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായാണ് അറിയുന്നത്.
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള തന്ത്ര പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി ഇയാൾ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് അധോലോക സംഘത്തിന് കൈമാറിയതായാണ് സൂചന. ഇതിന് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചതായും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ചില വിദേശ പൗരന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ക്വട്ടേഷൻ ഇയാൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്. സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര ഇൻറലിജൻസ് ബ്യൂറോയും ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. കേരള പൊലീസിലെ ഒരു സംഘം ഇയാളുടെ വേരുകൾ തേടി തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടി മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇയാളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. റിമാൻഡിലുള്ള ഇയാളെ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ് എന്നാണ് അറിയുന്നത്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ നിന്നും തൃശൂർ റെയ്ഞ്ച് ഐ.ജി ഓഫിസിൽ ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രത്യേക സംഘം ഇയാളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃക്കങ്ങോട്ടുനിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തമിഴ്നാട്ടിലും മുംബൈയിലും മാറിമാറി താമസിച്ചിരുന്ന ഇയാൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മനിശ്ശേരി തൃക്കങ്ങോട് എത്തിയത്. ഇവിടെ പാൽ വിതരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു.