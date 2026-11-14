‘കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ല’: തിരക്കേറിയ റോഡിൽ അൽപം ക്ഷമയാകാം; മമ്മൂട്ടിയുടെ മാസ് ഡയലോഗുകളിലൂടെ റോഡ് സുരക്ഷ

‘കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ല’: തിരക്കേറിയ റോഡിൽ അൽപം ക്ഷമയാകാം; മമ്മൂട്ടിയുടെ മാസ് ഡയലോഗുകളിലൂടെ റോഡ് സുരക്ഷtext_fields
റോഡപകടങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാർക്കിടയിലും ഡ്രൈവർമാർക്കിടയിലും ഗതാഗത നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനുമായി കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് തികച്ചും നൂതനവും ആകർഷകവുമായ പ്രചാരണ രീതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മലയാളികളുടെ പ്രിയനടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സിനിമാ കഥാപാത്രങ്ങളും മാസ് ഡയലോഗുകളും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള 'ജീവ-സുയാത്ര മിഷൻ' ക്യാംപെയ്നാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചി നഗരത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം.
കൊച്ചി മെട്രോയുടെ തൂണുകളാണ് ഇപ്പോൾ റോഡ് സുരക്ഷാ സന്ദേശങ്ങളുടെ വിളംബര വേദിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി കാണാറുള്ള വിരസവും ഔദ്യോഗികവുമായ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി, ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മെഗാസ്റ്റാറിന്റെ കൾട്ട് ക്ലാസിക് ചിത്രമായ 'ബിഗ് ബി'യിലെ ഐതിഹാസിക സംഭാഷണമായ ‘ഷാൾ ഐ റിമൈൻഡ് യൂ സംതിങ്ങ്?’ മുതൽ 'ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ', ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'ഭ്രമയുഗം' വരെയുള്ള സിനിമകളിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഡയലോഗുകളാണ് ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ഓർമിപ്പിക്കാനായി എംവിഡി ഇവിടെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അമിതവേഗത, മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കൽ, ഹെൽമെറ്റും സീറ്റ് ബെൽറ്റും ധരിക്കാതിരിക്കൽ തുടങ്ങിയ ജീവനെടുക്കുന്ന ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനങ്ങൾ കർശനമായി തടയുക എന്നതാണ് ഈ ക്യാംപെയ്നിലൂടെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. റോഡ് സുരക്ഷാ സന്ദേശങ്ങൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായും വേഗത്തിലും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 'ജീവ സുയാത്ര മിഷൻ' എന്ന പേരിൽ ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ പാതയോരങ്ങളിലുള്ള മെട്രോ തൂണുകളിലെ ഈ പരസ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും യാത്രക്കാർക്കിടയിലും വലിയ ചർച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്ത് റോഡപകടങ്ങളും മരണനിരക്കും 50 ശതമാനത്തോളം കുറക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന 'ജീവ-സുയാത്ര' മിഷന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം 15ന് നടക്കും. എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11.30ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ പദ്ധതി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി ജോൺ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യാതിഥിയാകുന്ന ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ടീസർ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും. ഈ മാതൃകാപരമായ പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായ നടൻ മമ്മൂട്ടി ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് പദ്ധതിയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും.