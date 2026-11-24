ജാതിമത, കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ പ്രവർത്തനം: 'വി.വി. രാജേഷ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായേക്കാം'; മല്ലികാ സുകുമാരൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മേയർ അഡ്വ. വി.വി രാജേഷ് മകനെപ്പോലെയാണെന്ന് നടി മല്ലിക സുകുമാരൻ. മേയറുടെ ഓഫിസിലെത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം കാർത്തിക ദീപം തെളിക്കൽ ചടങ്ങിലും പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് മല്ലിക സുകുമാരൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. നല്ലത് ചെയ്താൽ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ പിന്തുണക്കും. കൊള്ളരുതായ്മ ചെയ്താൽ വിമർശിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും മല്ലികാ സുകുമാരൻ പറഞ്ഞു.
'വി.വി. രാജേഷ് തനിക്ക് സ്വന്തം മകനെപ്പോലെയാണ്. ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായി അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം. ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയോ കേന്ദ്രമന്ത്രിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ആയേക്കാം. അതെല്ലാം തലേലെഴുത്താണ്. ഒരുകാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ കാണുന്ന കാലം മുതൽ ജാതിമത ഭേദമന്യേ, കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം വളരെ മാന്യതയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മേയറെ മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്ന് എന്നോട് പലരും പറയാറുണ്ട്' -മല്ലിക സുകുമാരൻ പറഞ്ഞു.
ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലക്ക് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ചുടുകല്ലുകൾക്ക് പകരം കമ്പി കൊണ്ടുള്ള സ്ഥിരം അടുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യത പരിഗണിക്കുകയാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി.വി രാജേഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മേയർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം നടപ്പിലായാൽ രണ്ടായിരം ഇരുമ്പ് അടുപ്പുകൾ ഞാനോ മക്കളോ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നും മല്ലികാ സുകുമാരൻ പറഞ്ഞു.
യുവതലമുറ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നേതാക്കൾ അത് തിരിച്ചറിയണമെന്നും, മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ അനുഭവസമ്പത്തിനെയും ലോകപരിചയത്തെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും മല്ലിക സുകുമാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.