അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി മലമ്പുഴ ഉദ്യാനം; ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് തുറക്കും, നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ വിലയിരുത്തി സുരേഷ് ഗോപിtext_fields
മലമ്പുഴ: പാലക്കാട് മലമ്പുഴ ഉദ്യാനം ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ടൂറിസം സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. ഇതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആത്മാർഥമായി പരിശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
ഉദ്യാനത്തിലെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ വിലയിരുത്താനായി എത്തിയതായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി.
മലമ്പുഴ ഉദ്യാനത്തിന് പുതിയ മുഖം നൽകുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്വദേശ് ദർശൻ 2.0 പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 75.87 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്കാണ് അനുമതി നൽകിയത്. Enhancement of Tourist Experience at Malampuzha Garden and Leisure Park എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പദ്ധതി മലമ്പുഴയുടെ വിനോദസഞ്ചാര അനുഭവങ്ങളെ കൂടുതൽ ആധുനികവും ആകർഷകവുമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണ്.
തീം അധിഷ്ഠിത വിനോദമേഖലകൾ, മനോഹരമായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്, നടപ്പാതകൾ, ആധുനിക വിനോദസൗകര്യങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക പ്രദർശന ഇടങ്ങൾ, ജലാധിഷ്ഠിത സൗന്ദര്യവത്കരണം തുടങ്ങിയ വികസന ഘടകങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്.
ഇത്രയും വലിയൊരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടും തുടക്കത്തിൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടുപോകാത്തതിൽ സുരേഷ് ഗോപി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ സന്ദർശനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും കരാറുകാരോടും വ്യക്തമായ അതൃപ്തി അറിയിക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.
കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുവദിച്ച ഫണ്ട് പൂർണമായും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ച് പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെയും ബന്ധപ്പെട്ട നിർവഹണ ഏജൻസികളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾക്കായി കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഇടപെടലും നിരീക്ഷണവും തുടരുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി.
പാലക്കാട് എം.പി വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ, എ. പ്രഭാകരൻ എംഎൽഎ., അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുജിത്ത്, ഉദ്യാന നവീകരണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ സി. കൃഷ്ണകുമാർ, ജില്ല കലക്ടർ സുധീർ കെ. ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.