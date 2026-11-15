ഇനി കാമ്പസുകൾ ‘അവൾ’ക്കൊപ്പം; ‘ലീഡ്ഹെർഷിപ്’ ആദ്യ വേദി കൂത്തുപറമ്പ് നിർമലഗിരി കോളജ്text_fields
കോഴിക്കോട്: വനിതകളെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നേതൃത്വപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന് പ്രാപ്തരാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ‘മാധ്യമ’വും മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ലീഡ്ഹെർഷിപ്’ രണ്ടാം സീസണിലെ കാമ്പയിന് തിങ്കളാഴ്ച കൂത്തുപറമ്പ് നിർമലഗിരി കോളജിൽ തുടക്കം.
വനിതാ ശാക്തീകരണം, സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റം, സാങ്കേതികവിദ്യ, സാമൂഹിക നേതൃത്വം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ യുവതികളുടെ അറിവും ആത്മവിശ്വാസവും നേതൃത്വശേഷിയും വളർത്തുകയാണ് കാമ്പയിനിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ‘അവളുടെ തീരുമാനം, അവളുടെ ലോകം’ അഥവാ ‘ഡിസൈഡ് ഹെർ’ എന്ന വിഷയമാണ് നിർമലഗിരി കോളജിലെ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യചർച്ചയാകുക. നടിയും തിയറ്റർ ഡയറക്ടറുമായ ശൈലജ ജല, വിമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫിസർ പി. സുലജ, മാധ്യമപ്രവർത്തക ഷിദ ജഗത്, വ്ലോഗർ ഹുസ്ന നസ്റീൻ, നിർമലഗിരി കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫ. ഡോ. സാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ, റവ. ഡോ. തോമസ് കൊച്ചു കരോട്ട്, മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് മാനേജർ വിജിത വിജയൻ, അശ്വതി വിനയ രാജ്, ‘മാധ്യമം’ അസി. എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഡിറ്റർ സാലിഹ് കോട്ടപ്പള്ളി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.
എട്ട് പ്രമുഖ കോളജുകളിലേക്കാണ് കാമ്പയിൻ എത്തുന്നത്. കൂത്തുപറമ്പ് നിർമലഗിരി കോളജ്, മുക്കം കെ.എം.സി.ടി മെഡിക്കൽ കോളജ്, പ്രൊവിഡൻസ് വിമൻസ് കോളജ്, നീലഗിരി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജ്, മഞ്ചേരി യൂനിറ്റി വിമൻസ് കോളജ്, പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ വിമൻസ് കോളജ്, എറണാകുളം സെന്റ് തെരേസാസ് കോളജ്, കൊല്ലം ശ്രീനാരായണ വിമൻസ് കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് രണ്ടാം സീസണിലെ പരിപാടികൾ. മീഫ്രണ്ട് ബിസിനസ് സൊലൂഷൻസാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.