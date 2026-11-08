യത്തീംഖാനക്ക് പുതിയ ബസ്; യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിച്ചത്​ എം.എ. യൂസഫലി

യത്തീംഖാനക്ക് പുതിയ ബസ്; യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിച്ചത് എം.എ. യൂസഫലിtext_fields
കടയ്ക്കൽ: ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലിക്കരികിലേക്ക് എത്തിയ അഭ്യർഥന വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിച്ചു. കടയ്ക്കൽ മുക്കുന്നം മന്നാനിയ ബനാത്ത് യത്തീംഖാനക്ക് ബസ് വാങ്ങിനൽകണമെന്ന കടയ്ക്കൽ അബ്ദുൾ അസീസ് മൗലവിയുടെ അഭ്യർഥനായണ് യൂസുഫലി സാധ്യമാക്കിയത്. രോഗശയ്യയിലായ കടയ്ക്കൽ മൗലവിയെ കഴിഞ്ഞമാസം ലുലുഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.
ഈ വേളയിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ബസ് വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തൊടിയൂർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് മൗലവി ലുലു പ്രതിനിധികളിൽനിന്ന് താക്കോൽ ഏറ്റുവാങ്ങി. ലുലു തമിഴ്നാട് ഡയറക്ടർ ജോയി ഷഢാനന്ദൻ, ലുലു മീഡിയ ഹെഡ് എൻ.ബി. സ്വരാജ്, ജമാഅത്ത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി കടയ്ക്കൽ ജുനൈദ്, കുമ്മിൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ.എം. ഇർഷാദ്, ലുലു ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധി നൗഫൽ കരീം, മന്നാനിയ അസി. സെക്രട്ടറി പാങ്ങോട് കമറുദ്ദീൻ മൗലവി, എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.