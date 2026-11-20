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സമരം കടുപ്പിച്ച് എൽ.പി.എസ്.ടി റാങ്ക് ജേതാക്കൾ; ജയകൃഷ്ണനും തല മുണ്ഡനം ചെയ്തുtext_fields
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News Summary - LPST rank holders intensify strike; Jayakrishnan also shaves his head
തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം കടുപ്പിച്ച് എൽ.പി.എസ്.ടി റാങ്ക് ജേതാക്കൾ. സമരം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിരാഹാരമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമരസമിതി നേതാവ് ജയകൃഷ്ണൻ വെള്ളിയാഴ്ച തല മുണ്ഡനം ചെയ്തു. നേരത്തെ സമരസമിതി സെക്രട്ടറി വളർമതിയും സമാനമായ രീതിയിൽ തല മുണ്ഡനം ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. സ്കൂളുകളിൽ എൽ.പിയിൽ അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി അനുപാതം 1:25 ആയി കുറയ്ക്കണമെന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
എൽ.പി.എസ്.ടി റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള നിയമനങ്ങൾ അനാവശ്യമായി വൈകിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് സമരസമിതി ആരോപിക്കുന്നത്. അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി അനുപാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ധനകാര്യ വകുപ്പ് എതിർക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം സമരസമിതി നേതാക്കളുമായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ശംസുദ്ദീൻ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.
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