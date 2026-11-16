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    ലോകായുക്തക്ക് കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിക്ക് അധികാരം നൽകും: ചെന്നിത്തല

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    തിരുവനന്തപുരം: ലോകായുക്തക്ക് കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിക്ക് അധികാരം നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇതിന് അധികാരം നൽകാനുള്ള നിയമ ഭേദഗതി നിയമസഭ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്ന് പാസാക്കിയെടുക്കും.

    ലോകായുക്തക്ക് സ്വതന്ത്ര ഓഫിസ് മന്ദിരം വേണമെന്നും രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിയമസഭ ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന ലോകായുക്ത ദിനാചരണ പരിപാടി ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതാ ശക്തിയായി ലോകായുക്ത മാറണം. പരാതികളിൽ വേഗത്തിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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    News Summary - Lokayukta to get power to initiate contempt proceedings: Chennithala
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