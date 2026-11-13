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Madhyamam
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    പൊലീസ് മാമൻമാർ കണ്ടെത്തി ബാദുഷയുടെ സൈക്കിൾ

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    പൊലീസ് മാമൻമാർ കണ്ടെത്തി ബാദുഷയുടെ സൈക്കിൾ
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    പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത ബാ​ദു​ഷ​യു​ടെ സൈ​ക്കി​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു

    പ​ന​മ​രം: പ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി കി​ട്ടി​യ സൈ​ക്കി​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പ​ട്ട​ത് തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ച സ​ന്തോ​ഷ​വു​മാ​യി അ​മീ​ൻ ബാ​ദു​ഷ. സു​ബ്ഹി ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് മു​ട​ങ്ങാ​തെ പ​ള്ളി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​തി​ന് ന​ബി​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച സൈ​ക്കി​ൾ ആ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. കെ​ല്ലൂ​ർ കാ​രാ​ട്ട്കു​ന്ന് മ​ഹ​ല്ലി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ അ​മീ​ൻ ബാ​ദു​ഷ​യു​ടെ സൈ​ക്കി​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ആ​രോ ക​വ​ർ​ന്ന​ത്.

    പൊ​ലീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട പൊ​ലീ​സ് സി.​സി.​ടി.​വി കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് 16 കാ​ര​നാ​ണു സൈ​ക്കി​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സൈ​ക്കി​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ആ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സൈ​ക്കി​ൾ തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​മീ​ൻ ബാ​ദു​ഷ.

    സൈ​ക്കി​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ പ​ല​രും പ​ക​രം സൈ​ക്കി​ൾ വാ​ങ്ങി​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ല്പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ട​ങ്ങാ​തെ സു​ബ്ഹി ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് പ​ള്ളി​യി​ൽ പോ​യ​തി​ന് കി​ട്ടി​യ സൈ​ക്കി​ൾ ത​ന്നെ മ​തി​യെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് മ​റ്റു​ള്ള​തൊ​ക്കെ തി​ര​സ്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ൻ.

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    News Summary - police found lost bycycle
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