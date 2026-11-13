പൊലീസ് മാമൻമാർ കണ്ടെത്തി ബാദുഷയുടെ സൈക്കിൾ

പൊലീസ് മാമൻമാർ കണ്ടെത്തി ബാദുഷയുടെ സൈക്കിൾtext_fields
പനമരം: പള്ളിയിൽനിന്ന് സമ്മാനമായി കിട്ടിയ സൈക്കിൾ നഷ്ടപ്പട്ടത് തിരികെ ലഭിച്ച സന്തോഷവുമായി അമീൻ ബാദുഷ. സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തിന് മുടങ്ങാതെ പള്ളിയിൽ എത്തിയതിന് നബിദിന പരിപാടിയിൽവെച്ച് സമ്മാനമായി ലഭിച്ച സൈക്കിൾ ആണ് കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽനിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. കെല്ലൂർ കാരാട്ട്കുന്ന് മഹല്ലിലെ വിദ്യാർഥിയായ അമീൻ ബാദുഷയുടെ സൈക്കിളാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം ആരോ കവർന്നത്.
പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട പൊലീസ് സി.സി.ടി.വി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് 16 കാരനാണു സൈക്കിൾ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. സൈക്കിൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പൊലീസ് ആളെ കണ്ടെത്തിയത്. നഷ്ടപ്പെട്ട സൈക്കിൾ തിരിച്ചുകിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ആമീൻ ബാദുഷ.
സൈക്കിൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായപ്പോൾ പലരും പകരം സൈക്കിൾ വാങ്ങികൊടുക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, മുടങ്ങാതെ സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ പോയതിന് കിട്ടിയ സൈക്കിൾ തന്നെ മതിയെന്നു പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളതൊക്കെ തിരസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ.