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വിദ്യാർഥിയുടെ വിരൽ ഡെസ്കിൽ കുടുങ്ങി, രക്ഷകരായി അഗ്നിരക്ഷസേനtext_fields
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News Summary - fireforce rescue
മാനന്തവാടി: സ്കൂളിലെ ഡെസ്കിൽ കൈ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർഥിയെ അഗ്നിരക്ഷസേന രക്ഷിച്ചു. തൊണ്ടർനാട് കുഞ്ഞോം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് സ്കൂളിലെ മുഹമ്മദ് സുഹൈലിന്റെ (11) കൈവിരലാണ് ഡെസ്കിന്റെ നടുഭാഗത്തുള്ള ദ്വാരത്തിൽ കുടുങ്ങിയത്.
മാനന്തവാടി അഗ്നിരക്ഷനിലയത്തിൽ നിന്ന് സേനാംഗങ്ങളെത്തി കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡെസ്കിന്റെ ഭാഗം മുറിച്ചുമാറ്റി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കൈവിരൽ പരിക്കുകളില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെടുത്തു. അഗ്നിരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഇ.ജെ. മത്തായി, പി.കെ. രാജേഷ്, കെ.ആർ. രഞ്ജിത്ത്, പ്രിയേഷ്, സോൾവിൻ, ഹോം ഗാർഡ് ഇ.ജെ. ബാബുമോൻ എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു.
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