വയനാട് ഇ-മാലിന്യ മുക്തമാകുന്നുtext_fields
കല്പറ്റ: ജില്ലയെ ഇ-മാലിന്യ മുക്തമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് പ്രഖ്യാപിക്കും. നവംബര് 27ന് വൈകീട്ട് നാലിന് കല്പറ്റ ചന്ദ്രഗിരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക. പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലക്ടറേറ്റ് ആസൂത്രണ ഭവനില് കൃഷി മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖിന്റെ അധ്യക്ഷതയില് സംഘാടക സമിതി രൂപവത്കരണ യോഗം ചേര്ന്നു. തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷര്, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്, ഹരിതകർമ സേനാംഗങ്ങള്, വകുപ്പ് മേധാവികള്, ജീവനക്കാര്, സംഘടനകള്, വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഉള്പ്പെടെ ആയിരത്തോളം പേര് പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് യോഗത്തില് ഓണ്ലൈനായി പങ്കെടുത്ത് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ഇ-മാലിന്യ ശേഖരണത്തില് പങ്കാളികളായ മുഴുവന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഹരിത കര്മസേന അംഗങ്ങള്, മാലിന്യ ശേഖരണത്തില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്, സര്ക്കാര് ഓഫിസുകള് എന്നിവരെ പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനത്തില് ആദരിക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത ജില്ല പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പദ്ധതി രൂപരേഖ പ്രകാശനവും നടക്കും.
കൃഷി മന്ത്രി ടി. സിദ്ദീഖ് ചെയര്മാനായും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എം.പി രക്ഷാധികാരിയും എം.എല്.എമാരായ ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണന്, ഉഷ വിജയന് എന്നിവര് വൈസ് ചെയര്മാന്മാരും ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രിക കൃഷ്ണന് വര്ക്കിങ് ചെയര്പേഴ്സനായും കലക്ടര് വി. ചെല്സാസിനി കണ്വീനറുമായാണ് സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചത്. പ്രോഗ്രാം, റിസപ്ഷന്, സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെന്റ്, മൊമെന്റോ , വിളംബരജാഥ എന്നിവ സുഗമമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ആറ് സബ് കമ്മിറ്റികള് രൂപവത്കരിച്ചു.
സംഘാടക സമിതി യോഗത്തില് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രിക കൃഷ്ണന്, കലക്ടര് വി. ചെല്സാസിനി, സുൽത്തൻ ബത്തേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്ന ശശിധരന്, തദ്ദേശ വകുപ്പ് ജോ. ഡയറക്ടര് പി.സി. മജീദ്, ജില്ല പ്ലാനിങ് ഓഫിസര് എം. കലാമുദ്ദീന്, തവിഞ്ഞാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം.ജി. ബിജു, ശുചിത്വ മിഷന് ജില്ല കോഓഡിനേറ്റര് സജീഷ്, പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷര്, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്, ജില്ലതല ഉദ്യോഗസ്ഥര്, ജീവനക്കാര് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.