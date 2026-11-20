സാക്ഷരത മിഷൻ ജില്ല ഓഫിസിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന: ചട്ടംലംഘിച്ച് പണംവാങ്ങൽ അടക്കമുള്ള പരാതികളിലാണ് നടപടിtext_fields
കൽപറ്റ: പഠിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഫീസ് ഇനത്തിലുള്ള തുക ചട്ടംലംഘിച്ച് വാങ്ങിയതടക്കമുള്ള പരാതികൾ പുകയുന്ന സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ വയനാട് ജില്ല ഓഫിസിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന. ചില ജീവനക്കാർ വ്യാപകമായി ചട്ടലംഘനവും ക്രമക്കേടും നടത്തുവെന്ന പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് പഠിതാക്കളടക്കം ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചു. ജില്ല ഓഫിസിൽ നടക്കുന്ന വിവിധയിനം ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ‘മാധ്യമം’ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഓഫിസിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധനക്ക് എത്തിയത്.
പഠിതാക്കളിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയതിന്റെ അടക്കമുള്ള രേഖകൾ വിജിലൻസിന് ജീവനക്കാർ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസ് അധികൃതർ ‘മാധ്യമ’ത്തോട് പറഞ്ഞു. വിവിധ തുല്യത കോഴ്സുകൾ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തിനുള്ള മറ്റ് കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങിയവക്ക് പഠിതാക്കളിൽനിന്ന് ചട്ടപ്രകാരമല്ലാതെ ഫീസ് വാങ്ങിയതടക്കമുള്ള പരാതികളാണ് ഉയരുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ രാവിലെ കൃത്യസമയത്ത് ഓഫിസ് തുറക്കാതിരിക്കൽ, സ്ഥലം മാറിയിട്ടും മുൻ ജില്ല കോഓഡിനേററ്റർ വയനാട് ഓഫിസിൽ എത്തി ഇടപെടുന്നത്, ജീവനക്കാർ പഠിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഫീസിന്റെ പണം നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നത് അടക്കമുള്ള പരാതികളാണ് ഉള്ളത്.
വകുപ്പിന്റെ തന്നെ ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താണ് പഠിതാക്കൾ ഫീസ് അടക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ, മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് പണം അയപ്പിക്കുന്നത്. എൽ.ഐ.സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ കൂടി ചെയ്യുന്ന മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പഠിതാക്കളോട് പണം അയപ്പിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ അഞ്ച് സെമസ്റ്ററുകളുടെ തുകയാണ് നേരിട്ട് കൈപ്പറ്റിയത്. ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്വാശ്രയ കോഴ്സിലും ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം. അതേസമയം, ജില്ല ഓഫിസിലെ ജീവനക്കാരി ഇതേ ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥക്ക് എതിരെ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരാതിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാരിക്കെതിരെയും പരാതി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.