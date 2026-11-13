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    സൈബർ തട്ടിപ്പ്: ജില്ലയിൽ വ്യാപക പരിശോധന, 27 കേസുകൾ

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    സൈബർ തട്ടിപ്പ്: ജില്ലയിൽ വ്യാപക പരിശോധന, 27 കേസുകൾ
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    ക​ൽ​പ​റ്റ: സൈ​ബ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ജി​ല്ല​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന. സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ സൈ -​ഹ​ണ്ട് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ല്ല​യി​ൽ 38 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 27 കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. 21 പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി നോ​ട്ടി​സ് ന​ൽ​കി. ബാ​ങ്ക് അ​കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള മ്യൂ​ൾ അ​കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ, ചെ​ക്ക്, എ.​ടി.​എം കാ​ർ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    കേ​ര​ള സൈ​ബ​ർ ഡി​വി​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബാ​ങ്ക് അ​കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചും മ​റ്റും സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സൈ​ബ​ർ ഹ​ണ്ട് ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എ​സ്. ദേ​വ മ​നോ​ഹ​റി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ്‌​ക്വാ​ഡു​ക​ൾ രൂ​പീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ബാ​ങ്ക് അ​കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള മ​റ്റു പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ലേ​ക്ക് മെ​സേ​ജ് അ​യ​ച്ചു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പ്, ഗ​താ​ഗ​ത​വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് പി​ഴ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് പ്ര​ത്യേ​ക ലി​ങ്കോ​ട് കൂ​ടി ഫോ​ണി​ലേ​ക്ക് മെ​സേ​ജ് അ​യ​ക്ക​ൽ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​ത​ട​ക്കം ബാ​ങ്ക് അ​കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച് ആ ​അ​കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ, ഇ​തി​നാ​യി അ​കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ​ക്ക് പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​ക​ൽ, പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​ജോ​ലി​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള​ള ത​ട്ടി​പ്പ്, അ​കൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ, ബാ​ങ്ക് കെ​വൈ.​സി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന​യു​ള്ള ഫോ​ൺ വി​ളി​ക​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം സൈ​ബ​ർ​ത​ട്ടി​പ്പി​​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രും. ഇ​ത്ത​രം മെ​സേ​ജു​ക​ൾ വ​രു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യോ ലി​ങ്കി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യോ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

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    News Summary - investigation in cyber scam
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