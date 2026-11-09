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    ബീമാപ്പള്ളി ഉറൂസ്; നവംബർ 11ന് പ്രാദേശിക അവധി

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    ബീമാപ്പള്ളി ഉറൂസ്; നവംബർ 11ന് പ്രാദേശിക അവധി
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    ബീമാപള്ളി ഉറൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും ബുധനാഴ്ച (നവംബർ 11) പ്രാദേശിക അവധി അനുവദിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ അഞ്ജു കെ. എസ് ഉത്തരവിറക്കി. മുൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുപരീക്ഷകൾക്ക് ഈ അവധി ബാധകമായിരിക്കില്ല.

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    News Summary - Beemapally Uruz Local holiday on November 11th
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