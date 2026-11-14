സൂക്ഷിച്ചോ, ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ ഇപ്പോ വീഴും

സൂക്ഷിച്ചോ, ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ ഇപ്പോ വീഴുംtext_fields
തൃപ്രയാർ: തൃപ്രയാർ ജങ്ഷനിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാരുടെ തലക്ക് മുകളിൽ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നു. ടെബിൾ റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നിടത്തെ നോക്കുകുത്തിയായി നിൽക്കുന്ന പഴയ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ പോസ്റ്റിലെ ലൈറ്റുകൾ വീഴാറായി തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ്.
വാഹനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ നടന്നു പോകുന്നിടം കൂടിയാണിത്. ഇവിടെ ദേശീയ പാതയിലും തെക്കുവടക്കായി സ്ഥാപിച്ച തകർന്ന ഡിവൈഡറുകളിലും സിഗ്നൽ പോസ്റ്റുകൾ അപകട ഭീഷണിയിലാണ്.
പതിറ്റാണ്ടുമുമ്പ് അശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥാപിച്ച ഡിവൈഡറുകളും ലൈറ്റുകളും നിരവധി അപകടങ്ങൾക്കും രണ്ട് മരണങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ച ഇടം കൂടിയാണിത്. അപകടക്കെണിയായി ഇവ സ്ഥാപിച്ച യു.ഡി.എഫ് ഭരണസമിതി തന്നെയാണിപ്പോഴും നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് ഭരണ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്.
അപകടസാധ്യതകളിൽനിന്ന് യാത്രക്കാരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ അപകടങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണിവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട്.