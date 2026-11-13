Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഓപറേഷൻ സൈഹണ്ട് 14 കേസുകള്‍; 11 പ്രതികള്‍ റിമാൻഡില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ഓപറേഷൻ സൈഹണ്ട് 14 കേസുകള്‍; 11 പ്രതികള്‍ റിമാൻഡില്‍
    cancel

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: റൂ​റ​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ജി​ല്ല​യി​ല്‍ 11 ന് ​വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ''സൈ-​ഹ​ണ്ട്'' പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ 14 കേ​സു​ക​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ 11 പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​ക​ളി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻഡ് ചെ​യ്തു. സൈ​ബ​ര്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടു​പേ​രെ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ല്‍കി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ വി​ട്ട​യ​ച്ചു. സം​ഘ​ടി​ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി സൈ​ബ​ര്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ''സൈ-​ഹ​ണ്ട്'' ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    കൊ​ര​ട്ടി പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത മൂ​ന്ന് കേ​സു​ക​ളി​ൽ കാ​ടു​കു​റ്റി സ്വ​ദേ​ശി ആ​ലി​ങ്ങ​ല്‍പ്പാ​ട​ന്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ സ്റ്റാ​ന്‍ലി ഷെ​ല്‍ഡ​ണ്‍ ഡി​സി​ല്‍വ (21), മേ​ലൂ​ര്‍ മു​ള്ള​ന്‍പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി ക​ള​പു​ര​ക്ക​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​ജി​ത്ത് (32), കാ​ടു​കു​റ്റി സ്വ​ദേ​ശി ചീ​നി​ക്ക​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ വി​മ​ല്‍ (26) എ​ന്നി​വ​ര്‍ റി​മാ​ന്റി​ലാ​യി. വ​ല​പ്പാ​ട് പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി ത​ളി​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി അ​റ​ക്ക​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​ബ്ദു​ള്‍ സ​മ​ദ് (21), ഇ​ല്ലി​ക്കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി പു​തു​വീ​ട്ടി​ല്‍ സ​ന്തോ​ഷ് (48), ഇ​ല്ലി​ക്കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി അ​മ്പ​ല​ത്ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​ലി (72) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് റി​മാ​ന്റി​ലാ​യ​ത്.

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ കേ​സി​ല്‍ അ​ഴീ​ക്കോ​ട് പേ ​ബ​സാ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി ഒ​റ്റ​ത്തൈ​ക്ക​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ഷാ​ജി (51), ചാ​ല​ക്കു​ടി പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ കേ​സി​ല്‍ ചൗ​ക്ക സ്വ​ദേ​ശി കൊ​ടി​യ​ന്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ആ​ല്‍വി​ന്‍ (22), ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ കേ​സി​ല്‍ ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി സ്വ​ദേ​ശി തോ​ല്‍തോ​ട്ട​യി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ഷി​നാ​സ് (19), വ​ര​ന്ത​ര​പ്പി​ള്ളി പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ കേ​സി​ല്‍ മു​പ്ലി​യം ക​ല്‍ക്കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി ചി​റ്റാ​ടി​യി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ഷാ​രോ​ണ്‍ സി. ​ക്ലൈ​വ് (23), ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ കേ​സി​ല്‍ തെ​ക്കും​ക​ര മു​സാ​ഫ​രി​ക്കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി ക​ല്ലു​വി​ള തെ​ക്കേ വീ​ട്ടി​ല്‍ ഷെ​ഫീ​ഖ് (38) എ​ന്നി​വ​രും റി​മാ​ന്റി​ലാ​യി.

    സൈ​ബ​ര്‍ ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​യാ​ല്‍ ഉ​ട​ന്‍ ടോ​ള്‍ഫ്രീ ന​മ്പ​റാ​യ 1930ല്‍ ​വി​ളി​ച്ച് പ​രാ​തി ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​താ​ണ്. cybercrime.gov.in എ​ന്ന വെ​ബ് സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യും പ​രാ​തി ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാം.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Operation Cy-Hunt
    Next Story
    X