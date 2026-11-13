ഓപറേഷൻ സൈഹണ്ട് 14 കേസുകള്‍; 11 പ്രതികള്‍ റിമാൻഡില്‍

ഓപറേഷൻ സൈഹണ്ട് 14 കേസുകള്; 11 പ്രതികള് റിമാൻഡില്text_fields
ഇരിങ്ങാലക്കുട: റൂറല് പൊലീസ് ജില്ലയില് 11 ന് വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധികളിലായി നടത്തിയ ഓപറേഷന് ''സൈ-ഹണ്ട്'' പരിശോധനയില് 14 കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. വിവിധ കേസുകളിലായി അറസ്റ്റിലായ 11 പ്രതികളെ കോടതികളില് ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. സൈബര് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്ന് പ്രാഥമികമായി ബോധ്യപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ നോട്ടീസ് നല്കി നിരീക്ഷണത്തില് വിട്ടയച്ചു. സംഘടിത സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് പങ്കാളികളായി രാജ്യവ്യാപകമായി സൈബര് തട്ടിപ്പുകള് നടത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്തി നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഓപറേഷന് ''സൈ-ഹണ്ട്'' നടത്തിയത്.
കൊരട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത മൂന്ന് കേസുകളിൽ കാടുകുറ്റി സ്വദേശി ആലിങ്ങല്പ്പാടന് വീട്ടില് സ്റ്റാന്ലി ഷെല്ഡണ് ഡിസില്വ (21), മേലൂര് മുള്ളന്പാറ സ്വദേശി കളപുരക്കല് വീട്ടില് അജിത്ത് (32), കാടുകുറ്റി സ്വദേശി ചീനിക്കല് വീട്ടില് വിമല് (26) എന്നിവര് റിമാന്റിലായി. വലപ്പാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ട് കേസുകളിലായി തളിക്കുളം സ്വദേശി അറക്കല് വീട്ടില് അബ്ദുള് സമദ് (21), ഇല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി പുതുവീട്ടില് സന്തോഷ് (48), ഇല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി അമ്പലത്ത് വീട്ടില് അലി (72) എന്നിവരാണ് റിമാന്റിലായത്.
കൊടുങ്ങല്ലൂര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കേസില് അഴീക്കോട് പേ ബസാര് സ്വദേശി ഒറ്റത്തൈക്കല് വീട്ടില് ഷാജി (51), ചാലക്കുടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കേസില് ചൗക്ക സ്വദേശി കൊടിയന് വീട്ടില് ആല്വിന് (22), കയ്പമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കേസില് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി സ്വദേശി തോല്തോട്ടയില് വീട്ടില് ഷിനാസ് (19), വരന്തരപ്പിള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കേസില് മുപ്ലിയം കല്ക്കുഴി സ്വദേശി ചിറ്റാടിയില് വീട്ടില് ഷാരോണ് സി. ക്ലൈവ് (23), ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കേസില് തെക്കുംകര മുസാഫരിക്കുന്ന് സ്വദേശി കല്ലുവിള തെക്കേ വീട്ടില് ഷെഫീഖ് (38) എന്നിവരും റിമാന്റിലായി.
സൈബര് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാല് ഉടന് ടോള്ഫ്രീ നമ്പറായ 1930ല് വിളിച്ച് പരാതി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. cybercrime.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് വഴിയും പരാതി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാം.