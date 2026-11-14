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    എ.ടി.എം കൗണ്ടർ ഗ്ലാസ് ഡോർ തകർത്ത കേസ്: പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

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    എ.ടി.എം കൗണ്ടർ ഗ്ലാസ് ഡോർ തകർത്ത കേസ്: പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
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    സോ​ഹ​ൽ റാ​ണ

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: മാ​പ്രാ​ണം ബ്ലോ​ക്ക് ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ സ്റ്റേ​റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ മാ​പ്രാ​ണം ശാ​ഖ​യു​ടെ എ.​ടി.​എം. കൗ​ണ്ട​റി​ന്റെ ഗ്ലാ​സ് ഡോ​ർ ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞ് ത​ക​ർ​ത്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    മാ​പ്രാ​ണ​ത്ത് താ​മ​സി​ച്ച് മ​രം​വെ​ട്ട് ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്ത​വ​രു​ന്ന വെ​സ്റ്റ്ബം​ഗാ​ൾ മു​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി സോ​ഹ​ൽ റാ​ണ (28) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. കൗണ്ടറിന് മുന്നിലെ ഇളകി കിടന്നിരുന്ന ടൈൽസ് എടുത്ത് എറിഞ്ഞാണ് കൗണ്ടർ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഗ്ലാ​സ് ഡോ​ർ ത​ക​ർ​ത്ത​തി​ലൂ​ടെ 7000 രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം വ​രു​ത്തി​യ​തി​ന് ബാ​ങ്ക് മാ​നേ​ജ​രു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട എ​സ്.​ഐ ജാ​ക്സ​ൺ, ജി.​എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ഇ.​ജി. ജി​ജി​ൽ കു​മാ​ർ, എം.​എ. ഹ​ബീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇതേ എ.ടി.എം കൗണ്ടറിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്വദേശികൾ മെഷീൻ ഗ്യാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ച് പണം അപഹരിച്ചത്. പൊലീസിന്റെ ചടുലമായ നീക്കത്തിലൂടെ അന്ന് പ്രതികളെ പിടികൂടിയിരുന്നു. അതിന് ശേഷം പുതിയ മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ഇതേ കൗണ്ടറിൽ മോഷണശ്രമം നടന്നത്.

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    News Summary - ATM counter glass door smash case: Suspect arrested
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