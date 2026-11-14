എ.ടി.എം കൗണ്ടർ ഗ്ലാസ് ഡോർ തകർത്ത കേസ്: പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

എ.ടി.എം കൗണ്ടർ ഗ്ലാസ് ഡോർ തകർത്ത കേസ്: പ്രതി അറസ്റ്റിൽtext_fields
ഇരിങ്ങാലക്കുട: മാപ്രാണം ബ്ലോക്ക് ജങ്ഷനിലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാപ്രാണം ശാഖയുടെ എ.ടി.എം. കൗണ്ടറിന്റെ ഗ്ലാസ് ഡോർ കല്ലെറിഞ്ഞ് തകർത്ത കേസിലെ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മാപ്രാണത്ത് താമസിച്ച് മരംവെട്ട് ജോലികൾ ചെയ്തവരുന്ന വെസ്റ്റ്ബംഗാൾ മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശി സോഹൽ റാണ (28) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. കൗണ്ടറിന് മുന്നിലെ ഇളകി കിടന്നിരുന്ന ടൈൽസ് എടുത്ത് എറിഞ്ഞാണ് കൗണ്ടർ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഗ്ലാസ് ഡോർ തകർത്തതിലൂടെ 7000 രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തിയതിന് ബാങ്ക് മാനേജരുടെ പരാതിയിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇരിങ്ങാലക്കുട എസ്.ഐ ജാക്സൺ, ജി.എസ്.സി.പി.ഒമാരായ ഇ.ജി. ജിജിൽ കുമാർ, എം.എ. ഹബീബ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇതേ എ.ടി.എം കൗണ്ടറിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്വദേശികൾ മെഷീൻ ഗ്യാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ച് പണം അപഹരിച്ചത്. പൊലീസിന്റെ ചടുലമായ നീക്കത്തിലൂടെ അന്ന് പ്രതികളെ പിടികൂടിയിരുന്നു. അതിന് ശേഷം പുതിയ മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ഇതേ കൗണ്ടറിൽ മോഷണശ്രമം നടന്നത്.