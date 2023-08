64ാം വയസ്സിൽ പ്രസന്നക്ക് പ്ലസ് ടു വിജയം; ഇനി മോഹം ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ

cancel camera_alt ക​ടു​ക​ശ്ശേ​രി ത​ച്ച​ൻ​കു​ന്ന് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ലെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സ​ന്ന​യെ വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം സി.​പി. രാ​ജ​ൻ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു By മ​ണി ചെ​റു​തു​രു​ത്തി ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: ​പ്രാ​യം വെ​റും ന​മ്പ​ർ മാ​ത്ര​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ച് പ​രി​മി​തി​ക​ളോ​ട് പ​ട​വെ​ട്ടി പ്ല​സ് ടു ​തു​ല്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ ജ​യി​ച്ച് മാ​തൃ​ക​യാ​വു​ക​യാ​ണ് 64കാ​രി​യാ​യ വീ​ട്ട​മ്മ.ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 14ാം വാ​ർ​ഡ് ക​ടു​ക​ശ്ശേ​രി ത​ച്ച​ൻ​കു​ന്നി​ന് സ​മീ​പം ക​ള​ത്തി​ലാ​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ പ​രേ​ത​നാ​യ ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ ഭാ​ര്യ പ്ര​സ​ന്ന​യാ​ണ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ നേ​ട്ടം കൊ​യ്ത് നാ​ടി​ന്റെ ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് 64 വ​യ​സ്സു​ള്ള വീ​ട്ട​മ്മ പ്ല​സ് ടു ​പാ​സാ​കു​ന്ന​ത്. 13 വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ നാ​യ​ർ മ​ക​ളു​ടെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മ​രി​ച്ച​ത്. മ​ക​ളു​ടെ ക​ല്യാ​ണ ക​ട​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും വ​ലി​യ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ​ക്ക്. കൂ​ലി​പ്പ​ണി എ​ടു​ത്തും പ​ശു​വി​നെ വ​ള​ർ​ത്തി പാ​ല് വി​റ്റും ക​ട​ങ്ങ​ൾ വീ​ട്ടി. മ​ക​ൾ പ്ല​സ് ടു ​വ​രെ പ​ഠി​ച്ചു. മൂ​ത്ത മ​ക​ൻ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​നും ര​ണ്ടാ​മ​ൻ രാ​ജ​കു​മാ​ര​നും പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വ​രെ പ​ഠി​ച്ചു. മ​ക്ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച് ന​ല്ല നി​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ നാ​യ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യി​ല്ല. മ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഭ​ർ​ത്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞ വാ​ക്കി​ന് വി​ല ക​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി സ്കൂ​ളി​ൽ 46 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം ചെ​ന്ന പ​ഠി​താ​വാ​യാ​യി പ്ര​സ​ന്ന പ​ത്ത്, പ്ല​സ് ടു ​തു​ല്യ​ത പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പോ​യ​ത്. 2021ലാ​ണ് പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യ​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് പ്ല​സ് ടു ​ന​ല്ല മാ​ർ​ക്കോ​ടെ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ഈ ​സ​മ​യം അ​ത്ര​യും തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ജോ​ലി​ക്ക് രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ടു വ​രെ പോ​വു​ക​യും ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ സ്കൂ​ൾ പ​ഠ​ന​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​വു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​മ്മ​യെ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ട് ആ​ൺ​മ​ക്ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വാ​ശി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പോ​യ​ത്. അ​തി​ൽ താ​ൻ വി​ജ​യം ക​ണ്ടു എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​സ​ന്ന പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. ക​ടു​ക​ശ്ശേ​രി ത​ച്ച​കു​ന്നു അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ലെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സ​ന്ന​യെ വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം സി.​പി. രാ​ജ​ൻ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചും മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​നി​ല മോ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഗ​വ. കോ​ള​ജി​ൽ ഡി​ഗ്രി​ക്ക് സീ​റ്റ് കി​ട്ടി​യാ​ൽ പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹ​മെ​ന്ന് പ്ര​സ​ന്ന പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

The 64-year-old housewife has become a role model by passing the equivalency examination.