പരിയാരത്ത് നിന്നുള്ള ചൂരലാനകൾ ഹൈദരാബാദിലേക്ക്text_fields
ചാലക്കുടി: പരിയാരത്തെ പണിശാലയിൽ ചൂരലിൽ നിർമിച്ച ഗംഭീരമായ ആനകൾ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് അയച്ച് റനേഷും രാഹുലും. ചൂരലിൽ നിരവധി ഉപകരണങ്ങളും ഫർണിച്ചറുകളും നിർമിക്കാമെങ്കിലും ആനകളെ നിർമിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായതിനാൽ നാട്ടുകാർക്ക് കൗതുകമായി. ആറ് ആനകളെയാണ് ഇവർ നിർമിച്ചത്. രണ്ടെണ്ണം ഒമ്പത് അടിയിലും രണ്ടെണ്ണം എട്ട് അടിയിലും രണ്ടെണ്ണം ആറടിയിലുമാണ് നിർമിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു വിവാഹ സ്വീകരണ ചടങ്ങിനെ അലങ്കരിക്കാനാണ് ഇവ കൊണ്ടു പോകുന്നത്.
രണ്ട് ആനകളെ വീതം കയറ്റി മൂന്ന് ട്രക്കുകളിലായാണ് ഇവ 1600 കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ എത്തിക്കുന്നത്. റനേഷും രാഹുലും വിവാഹ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവരാണ്. 21 ന് ആണ് ഹൈദരാബാദിലെ ചടങ്ങ്. സംഗതി അത്യാവശ്യമായതിനാൽ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ചൂരലിൽ ആറ് ആനകളെയും പണി തീർത്തു.
ആദ്യം ഇരുമ്പിന്റെ ഫ്രെയിം തീർത്ത്, അതിന് മുകളിൽ വലിയ ചൂരലുകൾ കൊണ്ട് ആകൃതിയുണ്ടാക്കി, പിന്നീട് അതിന് മുകളിൽ ചെറിയ ചൂരൽ ഒട്ടിച്ച് ഫിനിഷിങ് വരുത്തിയാണ് നിർമാണം. പൂർണമായും അസം ചൂരലാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ആറ് ആനകൾക്ക് ആറായിരത്തോളം കിലോ ചൂരൽ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആനക്ക് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചെലവു വരും.