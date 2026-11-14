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Madhyamam
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    വ​യോ​ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ അ​തി​ക്ര​മം

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    വാ​ഴ​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു, കോ​ഴി​ക​ളെ ക​ഴു​ത്ത് ഞെ​രി​ച്ച് കൊ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ
    വ​യോ​ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ അ​തി​ക്ര​മം
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    തി​രു​വ​ല്ല: തി​രു​വ​ല്ല​യി​ലെ കാ​വും​ഭാ​ഗ​ത്ത് വ​യോ​ധി​ക ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ത​നി​ച്ച് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ കൂ​ട്ടി​ലി​ട്ട് വ​ള​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന കോ​ഴി​ക​ളെ കൊ​ന്ന നി​ല​യി​ലും പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലെ വാ​ഴ​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്തി. കാ​വും​ഭാ​ഗം മു​ണ്ടാ​റ്റും കു​ഴി​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ എം.​ജെ ജോ​ൺ - ഓ​മ​ന ജോ​ൺ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ദാ​രു​ണ​മാ​യ സം​ഭ​വം.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് മൂ​ന്ന് കോ​ഴി​ക​ളെ കോ​ഴി​ക്കൂ​ടി​ന്റെ സ​മീ​പ​ത്ത് കൊ​ന്നി​ട്ട​നി​ല​യി​ലും മ​റ്റൊ​ന്നി​നെ കൂ​ടി​ന​ക​ത്ത് ച​ത്ത നി​ല​യി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. കൂ​ടി​ന്റെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നി​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ഴി​ക​ളു​ടെ ക​ഴു​ത്ത് ഞെ​രി​ച്ച് കൊ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. കോ​ഴി​ക​ൾ​ക്ക് തീ​റ്റ ന​ൽ​കാ​നാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന പൈ​പ്പ് ച​വി​ട്ടി ഓ​ടി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ്. കൂ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ വാ​ഴ​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ച​വി​ട്ടി​യൊ​ടി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ചു​റ്റു​മ​തി​ലും ഗേ​റ്റു​മു​ള്ള വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഈ ​അ​തി​ക്ര​മം. പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്ന​ര മു​ത​ൽ നാ​ല​ര വ​രെ സ​മീ​പ​വീ​ടു​ക​ളി​ലെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന നാ​യ്ക്ക​ൾ നി​ർ​ത്താ​തെ കു​ര​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ് തി​രു​വ​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ്രാ​ഥ​മി​ക തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ ശ്രീ​ലേ​ഖ ശ്രീ​നി​വാ​സ്, സു​രേ​ഷ് കാ​വും​ഭാ​ഗം എ​ന്നി​വ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Anti-social elements attack elderly couple's home
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