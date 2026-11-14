വയോ ദമ്പതികളുടെ വീട്ടിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ അതിക്രമംtext_fields
തിരുവല്ല: തിരുവല്ലയിലെ കാവുംഭാഗത്ത് വയോധിക ദമ്പതികൾ തനിച്ച് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തിയിരുന്ന കോഴികളെ കൊന്ന നിലയിലും പുരയിടത്തിലെ വാഴകൾ നശിപ്പിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തി. കാവുംഭാഗം മുണ്ടാറ്റും കുഴിയിൽ വീട്ടിൽ എം.ജെ ജോൺ - ഓമന ജോൺ ദമ്പതികളുടെ വീട്ടിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം.
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് മൂന്ന് കോഴികളെ കോഴിക്കൂടിന്റെ സമീപത്ത് കൊന്നിട്ടനിലയിലും മറ്റൊന്നിനെ കൂടിനകത്ത് ചത്ത നിലയിലും കണ്ടെത്തിയത്. കൂടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട നിലയിലായിരുന്നു. കോഴികളുടെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്ന നിലയിലാണ് കാണപ്പെട്ടത്. കോഴികൾക്ക് തീറ്റ നൽകാനായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പൈപ്പ് ചവിട്ടി ഓടിച്ച നിലയിലാണ്. കൂടിന് സമീപത്തെ വാഴകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചവിട്ടിയൊടിച്ച നിലയിലാണ്. ചുറ്റുമതിലും ഗേറ്റുമുള്ള വീട്ടിലാണ് ഈ അതിക്രമം. പുലർച്ച മൂന്നര മുതൽ നാലര വരെ സമീപവീടുകളിലെ വളർത്തുന്ന നായ്ക്കൾ നിർത്താതെ കുരച്ചിരുന്നതായി അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞു.
സംഭവമറിഞ്ഞ് തിരുവല്ല പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭ കൗൺസിലർമാരായ ശ്രീലേഖ ശ്രീനിവാസ്, സുരേഷ് കാവുംഭാഗം എന്നിവരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.