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Madhyamam
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    ചുമക്ക് നൽകിയ ഗുളികയിൽ കറുത്ത പുള്ളികൾ കണ്ടെത്തിയതായി പരാതി

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    വാ​ണി​യം​കു​ളം കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഗു​ളി​ക ന​ൽ​കി​യ​ത്
    ചുമക്ക് നൽകിയ ഗുളികയിൽ കറുത്ത പുള്ളികൾ കണ്ടെത്തിയതായി പരാതി
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    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: വാ​ണി​യം​കു​ളം കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ന​ൽ​കി​യ ഗു​ളി​ക​യി​ൽ ക​റു​ത്ത പു​ള്ളി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പ​രാ​തി. കൂ​ന​ത്ത​റ സ്വ​ദേ​ശി സു​ഭാ​ഷാ​ണ് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​ഭാ​ഷി​​ന്റെ ഒ​മ്പ​തു​കാ​രി​യാ​യ മ​ക​ൾ ഇ​ഷി​ക​ക്ക് ചു​മ​ക്കു​ള്ള മ​രു​ന്നാ​യി ന​ൽ​കി​യ ഗു​ളി​ക​യി​ലാ​ണ് ക​റു​ത്ത പു​ള്ളി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ കു​റി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ പ്ര​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച ഗു​ളി​ക​യാ​ണി​ത്. ര​ണ്ട് ഗു​ളി​ക​യും ഒ​രു സി​റ​പ്പു​മാ​ണ് ഡോ​ക്ട​റു​ടെ കു​റി​പ്പ​ടി പ്ര​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് സു​ഭാ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു. വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി കു​ട്ടി​ക്ക് മ​രു​ന്ന് ന​ൽ​കാ​നാ​യി ഗു​ളി​ക എ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഗു​ളി​ക​യി​ലെ പു​ള്ളി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി ചു​മ​ത​ല​യി​ലു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നോ​ട് വി​വ​രം പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ഗു​ളി​ക ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും കൊ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ വാ​ങ്ങി പ​ക​രം ര​ണ്ട് ഗു​ളി​ക​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പു​ള്ളി​ക​ളു​ള്ള ഗു​ളി​ക തി​രി​കെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്നും ന​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ അ​റി​യി​ച്ച​താ​യും സു​ഭാ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് സു​ഭാ​ഷ് അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Complaint that black spots were found in the cough pill given to the patient
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