ഒറ്റപ്പാലത്ത് ആശങ്ക പരത്തി കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ സാന്നിധ്യംtext_fields
ഒറ്റപ്പാലം: മേഖലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച കിണർ ജലസാമ്പിളുകളിൽ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളിലെ വെളളവും പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയരുന്നു. കൗൺസിലർ ടി.പി പ്രദീപ് കുമാർ നഗരസഭ അധ്യക്ഷക്കും സെക്രട്ടറിക്കും കത്ത് നൽകി. വരോട് കെ.പി.എസ്.എം.എം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിലെ ഗവേഷണ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി എൻ.എസ്.എസ് യൂനിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരിച്ച 23 ജലസാമ്പിളുകളിൽ 16 ലും കോളിഫോം സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിരയിരുന്നു.
പാലപ്പുറം, ഭാരതപ്പുഴ പ്രദേശം, വരോട്, ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭ ഓഫിസ് വാർഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കിണറുകളിലെ ജലമാണ് ശേഖരിച്ചത്.
മുഴുവൻ കിണറുകളും സൂപ്പർ ക്ലോറിൻ ചെയ്യുക, കുടിവെള്ള സ്രോതസുകൾ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം കണ്ടെത്തി ബോധവത്കരണം നടത്തുക, കിണറുകൾ വൃത്തിയാക്കാനും സുരക്ഷിതമാക്കാനും ധനസഹായം നൽകാൻ പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തുക, വരോട് മേഖലയിൽ കോളിഫോം വ്യാപനം കൂടുതലായി കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ പരിഹാര നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുക എന്നീ നിർദേശങ്ങളും കത്തിലുണ്ട്.