തൃശൂർ-മൈസൂർ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് സർവിസ് പറവൂരിലേക്ക്; ദുരിതത്തിലായി യാത്രക്കാർtext_fields
നിലമ്പൂർ: തൃശൂർ-മൈസൂർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് സർവിസുകൾ പറവൂരിലേക്ക് മാറ്റിയത് യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതമായി. മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടായി നിലമ്പൂർ, തൃശൂർ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള യാത്രക്കാരുടെ ഏക ആശ്രയമായിരുന്നു രണ്ട് തൃശൂർ - മൈസൂർ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസ് സർവിസുകൾ. രാവിലെ ഏഴിനും ഉച്ചക്ക് 2.30നുമായിരുന്നു സർവിസ്.
തൃശൂർ ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരുന്ന സർവിസുകൾ അടുത്തിടെ പറവൂർ ഡിപ്പോയിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് യാത്രക്കാർക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. പറവൂരിൽ നിന്ന് ഉച്ചക്ക് 12.30ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 11.30ഓടെ മൈസൂരിൽ എത്തിയിരുന്ന സർവിസ് രണ്ടാഴ്ചയോളമായി പൂർണമായും നിലച്ച മട്ടാണ്.
ബസുകൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുകയോ സർവിസ് മുടങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പകരം ബസുകൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ പറവൂർ ഡിപ്പോ അധികൃതർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സർവിസിലേക്ക് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ടിക്കറ്റുകൾ അവസാന നിമിഷം റദ്ദാവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കാൻസൽ ആകുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ റീഫണ്ട് തുക ഇതുവരെ തിരികെ ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതികളുമുണ്ട്.
ദൂരം കൂടിയതോടെ ബസുകൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ഓടിയെത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്. സർവിസുകൾ തൃശൂർ ഡിപ്പോയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുടക്കമില്ലാതെ ബസുകൾ ഉറപ്പാക്കി യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതം പരിഹരിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം.