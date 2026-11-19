മഞ്ചേരിയിലെ മഞ്ഞപ്പിത്തം; പ്രതിരോധം കടുപ്പിക്കാൻ തീരുമാനംtext_fields
മഞ്ചേരി: നഗരസഭ പരിധിയിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം വ്യാപനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുന്നതിന് നഗരസഭയുടെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു. നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൻ വല്ലാഞ്ചിറ അബ്ദുൽ മജീദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൗൺസിൽ ഹാളിലായിരുന്നു യോഗം. ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വിഭാഗം, നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ല ദിവസവും നഗരത്തിലെ ഭക്ഷണശാലകളിൽ കർശന പരിശോധന നടത്തും.
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടുന്നവരുടെയും വിദ്യാലയങ്ങളിലെ രോഗബാധിതരുടെയും വിവരങ്ങൾ ദിനേന ശേഖരിക്കും. രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വീടുകളുടെ 50 മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള മുഴുവൻ കിണറുകളിലും സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. പകർച്ച വ്യാധികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർശനമായും ആശപ്രവർത്തകരെ വിവരമറിയിക്കണം. നഗരസഭ പരിധിയിലെ മുഴുവൻ ക്ലിനിക്കുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവരുടെ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാനും നിർദേശം നൽകി.
ഭക്ഷണ ശാലകളിലും കൂൾബാറുകളിലും പരിശോധന നടത്തും. പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിൽപന നടത്തിയാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. അടുക്കള, പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്ന സ്ഥലം എന്നിവ വൃത്തിയാക്കണം. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസൻസ്, വെള്ളം പരിശോധിച്ച റിപ്പോർട്ട്, ജീവനക്കാരുടെ ഹെൽത്ത് കാർഡ് എന്നിവ ഉറപ്പാക്കണം. ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശാവർക്കർമാരുടെ സഹകരണത്തോടെ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തും.
നഗരസഭയിലെ 67 ആശാവർക്കർമാർക്കും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവത്കരണ ക്ലാസ് നൽകി. മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. അബൂബക്കർ വിഷയാവതരണം നടത്തി. തിരുവാലി ബ്ലോക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. ജലീൽ വല്ലാഞ്ചിറ, തിരുവാലി ബ്ലോക്ക് ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ ശ്രീജിത്ത് അമ്പലക്കാട്ട്, മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആർ.എം.ഒ ഡോ. സെറീന ആബിദ്, കമ്യൂനിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രഫ. ഡോ. സജിന, നഗരസഭ ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ നുജൂം, ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. ഷാനവാസ്, സീനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.ടി. ഷാജു, ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ് പ്രധാനാധ്യാപിക സിന്ധു, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി.വി. ബിശ്വജിത്ത്, വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രതിനിധികളായ നിവിൽ ഇബ്രാഹിം, ഫൈസൽ ചേലാടത്തിൽ, ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റസ്റ്റാറൻറ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹി ബാബു കാരാശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.