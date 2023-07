വട്ടപ്പാട്ട് സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇനി മൊയ്തീൻകുട്ടിയില്ല

cancel camera_alt ഹാ​ർ​മോ​ണി​യം വാ​യി​ക്കു​ന്ന മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി​ക്കൊ​പ്പം കോ​യ, സെ​യ്ത് ര​ണ്ട​ത്താ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ By പ്ര​മേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: മാ​പ്പി​ള​ക​ല​ക​ളെ നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്ത ആ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ കൊ​ല്ലേ​ത്ത് മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി ഇ​നി​യി​ല്ല. 35 വ​ർ​ഷം​മു​മ്പ് പു​ത്തൂ​രി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച വ​ട്ട​പ്പാ​ട്ട് സം​ഘ​ത്തി​ലെ ത​ബ​ല​യും ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​വും വാ​യി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​രി​ച്ചോ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ മ​ര​ണം നാ​ടി​നെ സ​ങ്ക​ട​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി. കൊ​ല്ലേ​ത്ത് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മാ​യ കോ​യ, ക​മ്മു, മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി, പൂ​ള​ക്കു​ണ്ട​ൻ ഉ​മ്മ​ർ, മൂ​സാ​ലി മു​സ്​​ലി​യാ​ർ, തൊ​ട്ടി​യ​ൻ ബാ​വ, പു​ത്തൂ​ർ ബാ​വു, ക​മ്മു, കു​ഞ്ഞി​മ​ര​ക്കാ​ർ ഹാ​ജി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കൂ​ട്ടാ​യ്മ. ഇ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും ഇ​ന്ന് ജീ​വി​ച്ചി​രി​പ്പി​ല്ല.

അ​ക്കാ​ല​ത്ത് മ​ര​ച്ച​ട്ട​യി​ൽ കൈ ​കൊ​ണ്ട് കൊ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു പാ​ട്ടി​നൊ​പ്പം താ​ളം പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​ല​ത്തും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ. പു​ത്തൂ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു വ​ട്ട​പ്പാ​ട്ടി​നാ​യി ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് ക​ല്യാ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ്റ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും സം​ഘം സ​ജീ​വ​മാ​യി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ടം മാ​റേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തോ​ടെ കേ​ന്ദ്രം കോ​ട്ട​ക്ക​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. വ​ട്ട​പ്പാ​ട്ട് കൂ​ട്ടാ​യ്മ മാ​റ്റി ഗ​സ​ൽ ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​റ​ങ്കി​മൂ​ച്ചി​ക്ക​ലി​ലാ​യി പി​ന്നീ​ട് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് രം​ഗ​ത്തെ കു​ല​പ​തി​യാ​യ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി ഹം​സ​ക്കൊ​പ്പം ത​ബ​ല​യി​ൽ കൊ​ട്ടി​ക്ക​യ​റി​യും ഹാ​ർ​മോ​ണി​യം വാ​യി​ച്ചു​മാ​ണ് മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഒ​രു​പാ​ട് ശി​ഷ്യ​ഗ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ര​ണ്ട​ത്താ​ണി ഹം​സ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ സെ​യ്തി​നൊ​പ്പ​വും മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി വേ​ദി പ​ങ്കി​ട്ടി​രു​ന്നു. നൂ​റോ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യി പി​ന്നീ​ട് ഗ​സ​ൽ മാ​റി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ​വ​ർ കി​ങ് ആ​ർ​ട്സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി. Show Full Article

There is no more Moydheenkutty in the Vattapattu friendship group