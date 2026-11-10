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    ഏ​ലം​കു​ള​ത്ത് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടി ഷി​ഗ​ല്ലെ; നി​രീ​ക്ഷ​ണ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 115 പേ​ർ

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    ഏ​ലം​കു​ള​ത്ത് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടി ഷി​ഗ​ല്ലെ; നി​രീ​ക്ഷ​ണ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 115 പേ​ർ
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    ഏ​ലം​കു​ള​ത്ത് ഷി​ഗ​ല്ലെ വ്യാ​പ​നം ത​ട​യാ​ൻ ചേ​ർ​ന്ന അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഹീ​ന സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: ഏ​ലം​കു​ള​ത്ത് ഷി​ഗ​ല്ലെ രോ​ഗ​വ്യാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടി രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​വ​ർ ആ​റു​പേ​രാ​യി. ഇ​വ​ര​ട​ക്കം ആ​കെ 115 പേ​രാ​ണ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    ഏ​ലം​കു​ള​ത്ത് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, അം​ഗ​ന​വാ​ടി​ക​ൾ, മ​ദ്റ​സ​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ടി​വെ​ള്ള സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക​യ​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കു​ടി​വെ​ള്ള സ്രോ​ത​സു​ക​ളി​ൽ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തും.

    ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഹീ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജി. ​എ​ൽ. ഷി​ബു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തും.

    ആ​രോ​ഗ്യ​കാ​ര്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ര​മ്യ മാ​ണി​ത്തൊ​ടി, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​ജ​ഗ​ദീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ക​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടാ​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം.

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    News Summary - One more person tests positive for Shigella in Elamkulam
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