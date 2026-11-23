എട്ട് വയസ്സൂകാരന്റെ മരണം; സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കും ഡോക്ടർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തുtext_fields
തിരുവമ്പാടി: വയറ് വേദനയെ തുടർന്ന് ചികിത്സ തേടിയ എട്ട് വയസ്സുകാരൻ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ തിരുവമ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കും ഡോക്ടർക്കുമെതിരെ കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. തിരുവമ്പാടി സ്വദേശി ഒ.എ. ഷമീറിന്റെ മകൻ ഇഹ്സാൻ (എട്ട്) ജൂൺ ആറിനാണ് മരിച്ചത്.
കുട്ടിയുടെ പിതാവ് നൽകിയ ഹരജിയിൽ കേസെടുക്കാൻ താമരശ്ശേരി ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി (രണ്ട്) തിരുവമ്പാടി പൊലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് മാധ്യമം ഞാറാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു .തിരുവമ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സ പിഴവിനെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. രോഗനിർണയം നടത്താതെ ചികിത്സ വൈകിപ്പിച്ചതാണ് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ നില വഷളാവാൻ കാരണമെന്നാണ് ബന്ധുകളുടെ ആരോപണം.
അതേസമയം, കുട്ടിക്ക് ശരിയായി രോഗ നിർണയം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് തിരുവമ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നത്.