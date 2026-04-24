    Posted On
    date_range 24 April 2026 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 7:47 AM IST

    വേനൽ കത്തുന്നു; കൊടുവള്ളിയിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷം, നട്ടംതിരിഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ

    വേനൽ കത്തുന്നു; കൊടുവള്ളിയിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷം, നട്ടംതിരിഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ
    ജ​ല​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യി പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ത്തി​യി​ട്ട നി​ല​യി​ൽ, വാ​വാ​ട് ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ

    കി​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്ക്

    കൊടുവള്ളി: വേനൽ കനത്തതോടെ കൊടുവള്ളി നഗരസഭയിലും പരിസരത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷം. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ വരുംദിവസങ്ങളിൽ എന്തുചെയ്യുമെന്നറിയാതെ വലയുന്നത്. നെടുമല, കരുഞ്ഞി, കരീറ്റിപറമ്പ്, കരുവൻപൊയിൽ, വാവാട്, ആനപ്പാറ, മടവൂർ, വലിയപറമ്പ്, എളേറ്റിൽ, കിഴക്കോത്ത് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് ജലക്ഷാമം സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിലുള്ളത്.

    പുഴകൾ വറ്റിവരണ്ടു; പദ്ധതികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ

    ഇത്തവണ വേനൽ കടുക്കും മുൻപേ തന്നെ പുനൂർ പുഴയിലും ചെറുപുഴയിലും ജലവിതാനം താഴ്ന്ന് വറ്റിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുഴകളെ ആശ്രയിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജലനിധി, ജല അതോറിറ്റി എന്നിവയുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളെല്ലാം ഇതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായി. കിണറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വാഭാവിക ജലസ്രോതസ്സുകൾ വറ്റിവരണ്ടതോടെ നഗരസഭയിലെ മിക്ക ജലനിധി പദ്ധതികളും ജലവിതരണം നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. ഇടക്ക് വേനൽമഴ ലഭിച്ചെങ്കിലും കടുത്ത ചൂടിൽ ഭൂമി ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞതിനാൽ നീരുറവകൾ സജീവമായില്ല.

    കാർഷിക മേഖലക്കും തിരിച്ചടി

    കുടിവെള്ളത്തിന് പുറമെ കാർഷിക മേഖലയെയും വരൾച്ച സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷിയിടങ്ങൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നത് കർഷകരെ വലിയ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തുന്നു. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയാണ് ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത്.

    ടാങ്കുകൾ നോക്കുകുത്തികളാകുന്നു

    നിലവിൽ നഗരസഭയുടെയും പഞ്ചായത്തിന്റെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, മുൻകാലങ്ങളിൽ ജലക്ഷാമം നേരിടാൻ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച വലിയ ടാങ്കുകൾ പലതും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി ഈ ടാങ്കുകളിൽ വെള്ളം സംഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

    TAGS:Local NewsSummerdrinking water shortageKozhikode News
    News Summary - Summer is scorching; drinking water shortage in Koduvally, people are turning to paddy fields
