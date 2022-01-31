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    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightകുഞ്ഞബ്​ദുള്ള ഹാജി
    Kozhikode
    Posted On
    date_range 31 Jan 2022 12:02 AM GMT
    Updated On
    date_range 2022-01-31T05:32:08+05:30

    കുഞ്ഞബ്​ദുള്ള ഹാജി

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    കുഞ്ഞബ്​ദുള്ള ഹാജി
    കുഞ്ഞബ്​ദുല്ല ഹാജി കോളിയടുക്കം: ദീർഘകാലം വ്യാപാരിയായിരുന്ന കുഞ്ഞബ്​ദുല്ല ഹാജി (90) നിര്യാതനായി. കോളിയടുക്കം മുബാറക് ജുമാമസ്ജിദ് മുൻ പ്രസിഡൻറാണ്​. ഭാര്യ: ആയിശാബി. മക്കൾ: ഷാഫി, ബഷീർ, ഹമീദ്, മൈമൂന, ജമീല, ഫരീദ, സുരയ്യ. മരുമക്കൾ: ഷാഫി, ഷംസു, മിസ്‌രിയ, താഹിറ, സുബൈദ, പരേതരായ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, ഉബൈദ് ഹാജി. സഹോദരങ്ങൾ: അസ്മാബി, പരേതരായ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ, മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി, ബീഫാത്തിമ, ആയിഷാബി, മറിയുമ്മ. kunjabdulla haji -Madhyamam Ksd
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