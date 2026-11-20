വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം: ഹരജിയിൽ ഹൈകോടതി ഇടപെടൽtext_fields
വൈക്കം: വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള ലഭ്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് ചന്ദ്രൻ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ ഹൈകോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമെൻ സെൻ, ജസ്റ്റിസ് ശ്യാം കുമാർ വി.എം. എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് നവംബർ 18ന് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 5, 10 വാർഡുകളിൽ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമവും ജലസമ്മർദക്കുറവും നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ കേരള റബർ ലിമിറ്റഡിന് നിലവിലുള്ള പൊതുകുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പ് ലൈനിൽനിന്ന് ഗാർഹികേതര കണക്ഷൻ അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് ചന്ദ്രൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇൻടേക്ക് വെൽ പദ്ധതിക്കായി നേരത്തെ വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും പല പ്രദേശങ്ങളിലും ജലവിതരണം ക്രമരഹിതമാണെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. കുടിവെള്ളക്ഷാമം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ചർച്ച നടത്തിയതിന്റെ രേഖകളും ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. കേരള റബർ ലിമിറ്റഡിന് ഗാർഹികേതര കണക്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ നിലവിലുള്ള ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ കുടിവെള്ള ലഭ്യതയും ജലസമ്മർദവും ബാധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ഹർജിക്കാരന്റെ പരാതിയും കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി. വിധി ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളിലാരെങ്കിലും അറിയിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ എട്ട് ആഴ്ചക്കകം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഹർജിക്കാരനായ വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് ചന്ദ്രനുവേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ അഡ്വ. ജിതിൻ ബോസ്, വി.ടി ലിത, എം.ബി. സൂരി, കെ.ആർ. മോനിഷ, അമീർ സലിം, ഫാരിഷ എൻ.പി. എന്നിവർ ഹാജരായി.