യാത്രക്കിടെ അബോധാവസ്ഥയിലായ വയോധികയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച്​ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ജീവനക്കാർ

cancel camera_alt അ​രു​ൺ എ​സ്. ധ​ര​ൻ, കെ.​എ. പ്ര​മോ​ദ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ മു​ണ്ട​ക്ക​യം: യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത ഉ​ണ്ടാ​യ വ​യോ​ധി​ക​യു​മാ​യി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് ചീ​റി​പ്പാ​ഞ്ഞ​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 2.20ന്​ ​ചെ​മ്മ​ണ്ണാ​ർ ബോ​ർ​ഡ് ​െവ​ച്ച കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് മു​ണ്ട​ക്ക​യ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ നി​ന്ന്​ തി​രി​ഞ്ഞ് ആ​ശു​പ​ത്രി റോ​ഡി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ൾ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ർ ക​രു​തി​യ​ത്​ വ​ഴി​തെ​റ്റി​യ​താ​ണെ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഹോ​ണ​ടി​ച്ച്​ ലൈ​റ്റ് ഇ​ട്ട വ​ന്ന ബ​സ്​ മു​ണ്ട​ക്ക​യം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ണ്​ നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഓ​ടി​യെ​ത്തി രോ​ഗി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി. മ​ണ​ർ​കാ​ട് പ​ള്ളി​യി​ൽ​പോ​യി ക​ട്ട​പ്പ​ന​യി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി​രു​ന്നു വീ​ട്ട​മ്മ​യും മാ​താ​വും മ​ക​ളും. ചി​റ്റ​ടി ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ വ​യോ​ധി​ക​യാ​യ മാ​താ​വി​ന് ത​ള​ർ​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​വ​രെ വി​ളി​ച്ചു​ണ​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഉ​ട​ൻ ബ​സ് ക​ണ്ട​ക്ട​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ്ര​മാ​ടം സ്വ​ദേ​ശി കെ​ന്ത​ല​യി​ൽ അ​രു​ൺ എ​സ്. ധ​ര​ൻ, ഡ്രൈ​വ​ർ ആ​ർ​പ്പൂ​ക്ക​ര കൊ​ച്ചു​പ​റ​മ്പി​ൽ കെ.​എ. പ്ര​മോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​ഞ്ഞ യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ക്ക് മ​റ്റ്​ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​െ​ല്ല​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ബ​സ് യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്ന​ത്. ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ലെ ആ​ത്മ​സം​തൃ​പ്തി​യി​ലാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് ഡ്രൈ​വ​റും ക​ണ്ട​ക്ട​റും ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

KSRTC employees took the elderly woman who became unconscious during the journey to the hospital