പി. ജയരാജൻ ഇൻ; സംസ്ഥാന സമിതിയംഗമായി 28ാം വർഷം കണ്ണൂരിന്റെ പി.ജെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽtext_fields
കണ്ണൂർ: 2025 മാർച്ച് ഒമ്പതിന് കണ്ണൂരിലെ സാധാരണക്കാരായ പാർട്ടിക്കാർ നേരിട്ട നിരാശ ചില്ലറയല്ല. അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പി.ജെ എന്ന പി. ജയരാജൻ അവസാന ചാൻസിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗമായില്ല. പി.ജെ ഫാൻസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പിണറായി-ഗോവിന്ദൻ ലോബി വെട്ടിയെന്ന നിലക്ക് പരിഭവവും വിമർശനവും. 2028 സമ്മേളനത്തിൽ പ്രായപരിധി കാരണം പുറത്താകുന്ന പി. ജയരാജൻ ഇനിയൊരിക്കലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗമാകില്ലെന്ന് എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ചു. എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റിച്ച് കോഴിക്കോട്ട് സമാപിച്ച വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി പി. ജയരാജനെ സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗമാക്കി.
സംസ്ഥാന സമിതിയംഗമായി മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം എത്തിയ പദവി നെഞ്ചേറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അണികൾ. 2027 നവംബർ 27ന് 75 വയസ്സ് തികയും ജയരാജന്. കണ്ണൂരിൽ ഇത്രയും ജനകീയതയുള്ള നേതാവ് ഇപ്പോഴില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. ഈ ജനകീയതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടിയായതും. ‘പാർട്ടിക്കുമീതെ വളർന്ന’പ്പോൾ തന്ത്രപരമായി വെട്ടിമാറ്റി.
ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞടുപ്പിൽ സി.പി.എമ്മിനുണ്ടായ കനത്ത തിരിച്ചടിയിൽ ‘പി. ജയരാജനെ വിളിക്കൂ പാർട്ടിയെ രക്ഷിക്കൂ’വെന്ന മുദ്രാവാക്യം ബാനർ-പോസ്റ്ററുകളായി കണ്ണൂരിൽ പലയിടത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പിണറായി-എം.വി. ഗോവിന്ദൻ-കെ.കെ.രാഗേഷ് തുടങ്ങിയവരുടെ ചിത്രം സഹിതം വിമർശനം വേറെ. എല്ലാ പ്രതിസന്ധിക്കും ഒറ്റമൂലിയായി പി.ജെയെ ആരാധകർ ഉയർത്തിക്കാട്ടി.
തന്നെക്കാൾ ഇളയവർ ഓരോരുത്തരായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചപ്പോഴും പി. ജയരാജൻ പുറത്തായിരുന്നു. പി. ജയരാജന് ശേഷം സംസ്ഥാന സമിതിയിലെത്തിയ എം.വി. ജയരാജൻ അടക്കമുള്ളവരെയാണ് കൊല്ലം സമ്മേളനത്തിൽ പരിഗണിച്ചത്.
സി.പി.എം കണ്ണൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ വടകര ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ പദവി ഒഴിയേണ്ടി വന്നത് പി. ജയരാജന് മാത്രമാണ്. വി.എൻ. വാസവന് അന്ന് മത്സരിക്കാൻ കോട്ടയം സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടിവന്നില്ല. കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ എം.വി. ജയരാജനും ജില്ല സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടി വന്നില്ല. കോൺഗ്രസ് വിട്ടുവന്ന ശോഭന ജോർജിന് കൊടുത്ത ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ പദവി പി. ജയരാജന് നൽകിയതും മറ്റൊരു അവഗണന.
ആർ.എസ്.എസ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച ജയരാജൻ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ അവശതകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. 1999ലെ തിരുവോണ നാളിൽ ആർ.എസ്.എസുകാർ ആക്രമിച്ചവേളയിലും പി. ജയരാജൻ സംസ്ഥാന സമിതിയംഗമായിരുന്നു. 1998 മുതൽ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ അംഗമായ അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായ സമ്മേളനങ്ങളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തുടരെ തഴയപ്പെട്ടു.
കണ്ണൂര് ജില്ല സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ അണികൾ പുകഴ്ത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ ‘കണ്ണൂരിൻ താരകമല്ലോ, ചെഞ്ചോരപ്പൊന് കതിരല്ലോ’ വാഴ്ത്തുപാട്ടോടെയാണ് അദ്ദേഹം നേതൃത്വത്തിന് അനഭിമതനായത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ഫാൻസ് പേജുകളും പൊതുസമ്മേളനങ്ങളിലെ കൈയ്യടികളും വ്യക്തിപൂജയായി നേതൃത്വം വിലയിരുത്തി. സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ മുഖം നോക്കാതെയുള്ള വിമർശനങ്ങളും ജയരാജന് പാരയായി.
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