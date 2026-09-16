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    പി. ജയരാജൻ ഇൻ; സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യം​ഗ​മാ​യി 28ാം വ​ർ​ഷം ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ പി.​ജെ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ൽ

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    പി. ജയരാജൻ ഇൻ; സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യം​ഗ​മാ​യി 28ാം വ​ർ​ഷം ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ പി.​ജെ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ൽ
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    ക​ണ്ണൂ​ർ: 2025 മാ​ർ​ച്ച് ഒ​മ്പ​തി​ന് ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട്ട നി​രാ​ശ ചി​ല്ല​റ​യ​ല്ല. അ​വ​രു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട പി.​ജെ എ​ന്ന പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ അ​വ​സാ​ന ചാ​ൻ​സി​ലും സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റം​ഗ​മാ​യി​ല്ല. പി.​ജെ ഫാ​ൻ​സ്​ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ രോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. പി​ണ​റാ​യി-​ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ ലോ​ബി വെ​ട്ടി​യെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് പ​രി​ഭ​വ​വും വി​മ​ർ​ശ​ന​വും. 2028 സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്രാ​യ​പ​രി​ധി കാ​ര​ണം പു​റ​ത്താ​കു​ന്ന പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ ഇ​നി​യൊ​രി​ക്ക​ലും സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റം​ഗ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ എ​ല്ലാ​വ​രും ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. എ​ല്ലാ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലു​ക​ളും തെ​റ്റി​ച്ച് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് സ​മാ​പി​ച്ച വി​ശാ​ല സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​നെ​ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റം​ഗ​മാ​ക്കി. ​

    സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യം​ഗ​മാ​യി മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം നീ​ണ്ട കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നു​ശേ​ഷം എ​ത്തി​യ പ​ദ​വി നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ണി​ക​ൾ. 2027 ന​വം​ബ​ർ 27ന് 75 ​വ​യ​സ്സ് തി​ക​യും ജ​യ​രാ​ജ​ന്. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ഇ​​ത്ര​യും ജ​ന​കീ​യ​ത​യു​ള്ള നേ​താ​വ് ഇ​പ്പോ​ഴി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. ഈ ​ജ​ന​കീ​യ​ത​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​തും. ‘പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​മീ​തെ വ​ള​ർ​ന്ന’​പ്പോ​ൾ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​നു​ണ്ടാ​യ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യി​ൽ ‘പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​നെ വി​ളി​ക്കൂ പാ​ർ​ട്ടി​യെ ര​ക്ഷി​ക്കൂ’​വെ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ബാ​ന​ർ-​പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളാ​യി ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. പി​ണ​റാ​യി-​എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ-​കെ.​കെ.​​രാ​ഗേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ചി​ത്രം സ​ഹി​തം വി​മ​ർ​ശ​നം വേ​റെ. എ​ല്ലാ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്കും ഒ​റ്റ​മൂ​ലി​യാ​യി പി.​ജെ​യെ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി.

    ത​ന്നെ​ക്കാ​ൾ ഇ​ള​യ​വ​ർ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രാ​യി സെ​ക്ര​​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ൽ സ്ഥാ​നം പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ഴും പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ പു​റ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ന് ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ എം.​വി. ജ​യ​രാ​ജ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രെ​യാ​ണ് കൊ​ല്ലം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    സി.​പി.​എം ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രി​ക്കെ വ​ട​ക​ര ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ പ​ദ​വി ഒ​ഴി​യേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത് പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ന് അ​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ കോ​ട്ട​യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ല്ല. ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ എം.​വി. ജ​യ​രാ​ജ​നും ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​യേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ല്ല. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ട്ടു​വ​ന്ന ശോ​ഭ​ന ജോ​ർ​ജി​ന് കൊ​ടു​ത്ത ഖാ​ദി ബോ​ർ​ഡ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ദ​വി പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ന് ന​ൽ​കി​യ​തും മ​റ്റൊ​രു അ​വ​ഗ​ണ​ന.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​​ച്ച ജ​യ​രാ​ജ​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​തി​ന്റെ അ​വ​ശ​ത​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു. 199​9ലെ ​തി​രു​വോ​ണ നാ​ളി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​കാ​ർ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​വേ​ള​യി​ലും പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. 1998 മു​ത​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും തു​ട​രെ ത​ഴ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രി​ക്കെ അ​ണി​ക​ൾ പു​ക​ഴ്ത്തി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ‘ക​ണ്ണൂ​രി​ൻ താ​ര​ക​മ​ല്ലോ, ചെ​ഞ്ചോ​ര​പ്പൊ​ന്‍ ക​തി​ര​ല്ലോ’ വാ​ഴ്ത്തു​പാ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് അ​ന​ഭി​മ​ത​നാ​യ​ത്. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഫാ​ൻ​സ് പേ​ജു​ക​ളും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കൈ​യ്യ​ടി​ക​ളും വ്യ​ക്തി​പൂ​ജ​യാ​യി നേ​തൃ​ത്വം വി​ല​യി​രു​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യി​ൽ മു​ഖം നോ​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ജ​യ​രാ​ജ​ന് പാ​ര​യാ​യി.

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    News Summary - P. Jayarajan In: Kannur's P.J. Reaches CPM Secretariat After 28 Years
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