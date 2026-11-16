പദ്ധതിരേഖയും കരാർ നടപടികളും ബാക്കി; കോട്ടപ്പുറം ജലവിമാനപദ്ധതി എങ്ങുമെത്തിയില്ല

പദ്ധതിരേഖയും കരാർ നടപടികളും ബാക്കി; കോട്ടപ്പുറം ജലവിമാനപദ്ധതി എങ്ങുമെത്തിയില്ലtext_fields
നീലേശ്വരം: 12 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ജലവിമാന സർവിസ് പ്രഖ്യാപനം എങ്ങുമെത്തിയില്ല. 36 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കണ്ണൂരിൽനിന്ന് പുഴയിലൂടെ നീലേശ്വരം കോട്ടപ്പുറത്തെത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വരപോലെ കാണാതെ കിടക്കുന്നത്. ജലവിമാനത്തിന്റെ സുഗമമായ സഞ്ചാരത്തിനായി പുഴയിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ട്രാക്ക് അടയാള സ്തൂപം ഇപ്പോൾ കോട്ടപ്പുറം ഹൗസ് ബോട്ട് ടെർമിനലിന് സമീപത്തെ മതിലിനടുത്ത് അനാഥമായി കിടക്കുന്നു. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ട സ്തൂപം കരയിലും കരയിൽ വരേണ്ട വികസനം കടലാസിലും കിടക്കുകയാണ്.
2013ൽ കേരള ടൂറിസം അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന കോർപറേഷൻ 12 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ജലവിമാനം യാഥാർഥ്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. ഇതിനായി യാത്രക്കാരെ ഇറക്കാനും കയറ്റാനുമായി കോട്ടപ്പുറം പുഴയോരത്ത് സോളാർ സിസ്റ്റം സൗകര്യത്തോടെ ഫ്ലോട്ടിങ് ജെട്ടിയും തയാറാക്കിയിരുന്നു. ഇതൊന്നും ഇന്ന് അവിടെ കാണുന്നില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ പറക്കൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അമ്പത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു എന്നൊക്കെ വീണ്ടും ബന്ധപ്പെട്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ തയാറാക്കലും കരാർ നടപടികളും കഴിഞ്ഞ് ഒരു വിമാനം പോലും ഇതുവരെ കോട്ടപ്പുറംപുഴയിൽ പറന്നിറങ്ങിയില്ല. പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഓടിയപ്പോൾ ഫയലുകൾക്ക് വേഗമുണ്ടായില്ല. അതിനിടയിൽ തേജസ്വിനി പുഴയിൽ തോണിയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് കൂടി വന്നതോടെ പദ്ധതി വീണ്ടും പിറകോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ കോട്ടപ്പുറത്തിന്റെ ജലവിമാന സ്വപ്നം ഈ കരയിൽ ആരും തിരഞ്ഞ് നോക്കാതെ പൊടിപിടിച്ച് കിടക്കുന്ന മഞ്ഞ അടയാളം പോലെ വിസ്മൃതമാകുകയാണ്.