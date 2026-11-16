ഉത്തരമലബാർ ജലോത്സവം 18ന്​; 1.80 ലക്ഷം സമ്മാനത്തുക

ഉത്തരമലബാർ ജലോത്സവം 18ന്; 1.80 ലക്ഷം സമ്മാനത്തുകtext_fields
നീലേശ്വരം: മഹാത്മാഗാന്ധി ട്രോഫി ഉത്തരമലബാർ ജലോത്സവം നവംബർ 18ന് നീലേശ്വരം കോട്ടപ്പുറത്ത് നടക്കും. കോട്ടപ്പുറം ഹൗസ് ബോട്ട് ടെർമിനലിന് സമീപം നടക്കുന്ന വള്ളംകളിയുടെ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും. കർണാടക ആരോഗ്യമന്ത്രി യു.ടി കാദർ ഉച്ചക്ക് മൂന്നിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മത്സരത്തിനുള്ള ട്രാക്കിന്റെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. കാണികൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കുമായി വിവിധ പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് വള്ളംകളി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
25 പേർ തുഴയുന്ന വിഭാഗം: ഒന്നാം സ്ഥാനം 50,000 രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് 30,000 രൂപ ലഭിക്കും. 15 പേർ തുഴയുന്ന പുരുഷ വിഭാഗം: ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് 30,000 രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് 20,000 രൂപയും ലഭിക്കും. 15 പേർ തുഴയുന്ന വനിത വിഭാഗത്തിൽ: ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നവർക്ക് 30,000 രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് 20,000 രൂപയും ലഭിക്കും. 25 പേർ തുഴയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന ടീമിന് മഹാത്മാഗാന്ധി ട്രോഫിയും തൃക്കരിപ്പൂർ എം.എൽ.എ ട്രോഫിയും സമ്മാനിക്കും. രണ്ടും മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കും ട്രോഫികൾ നൽകും. 15 പേർ വീതം തുഴയുന്ന പുരുഷ, വനിത വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാർക്കും ട്രോഫികൾ നൽകും. കൂടാതെ ഏറ്റവും മികച്ച അച്ചടക്കം പുലർത്തുന്ന ടീമിന് പ്രത്യേക ട്രോഫിയും നൽകും. 25 പേർ തുഴയുന്ന മത്സരത്തിലും 15 പേർ തുഴയുന്ന മത്സരത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ ടീമിനും 40,000 വീതം യാത്രബത്തയായി നൽകും. ഇതിനുപുറമേ 15 പേർ തുഴയുന്ന വനിത വിഭാഗത്തിലും കൂടി ഒരു ടീം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10,000 അധികമായി നൽകുന്നതാണ്.
സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ: വള്ളംകളി സുരക്ഷിതമായി നടത്തുന്നതിനായി പൊലീസ്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കും. കാണികളുടെയും മത്സരാർഥികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
വള്ളംകളി വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംഘാടക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഉത്തരമലബാറിന്റെ കായിക-ടൂറിസം സാധ്യതകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരം നൽകുന്നതിനൊപ്പം നാടിന്റെ ഉത്സവാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും ജലോത്സവം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 25 ആൾ തുഴയും പുരുഷ ടീം. മത്സരത്തിൽ 14 ക്ലബുകളും 15 ആൾ തുഴയുന്ന പുരുഷവിഭാഗത്തിൽ 14 ടീമും മൽസരിക്കും. വനിത വിഭാഗം. ആറ് പേർ തുഴയുന്ന മൽസരത്തിൽ ആറ് ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും. പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സന്ദീപ് വാര്യർ എം.എൽ.എ നീലേശ്വരം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൻ പി.പി. മുഹമ്മദ് റാഫി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.