ബദിയടുക്കയിൽ പ്രകൃതിദത്ത തോട് മണ്ണിട്ടുനികത്തി: ഭൂമാഫിയയും വില്ലേജ് അധികൃതരും തമ്മിലെ ഒത്തുകളിയെന്ന് നാട്ടുകാർtext_fields
ബദിയടുക്ക: കാലങ്ങളായി മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനുള്ള പ്രകൃതിദത്ത നീരൊഴുക്കിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കി കൊരങ്ങത്തോട് തോട് മണ്ണിട്ട് നികത്തി നിരപ്പാക്കിയതായി പരാതി. പുതുകോളി സംഘത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന കൊരങ്ങത്തോടുള്ള തോടാണ് സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ണിട്ട് നികത്തി അടച്ചതായി ആരോപണമുയരുന്നത്. തൽപ്പനാജെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന മഴവെള്ളം കാലങ്ങളായി ഈ തോട്ടിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.
എന്നാൽ, തോട് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയതോടെ പ്രദേശത്തെ സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഭൂമാഫിയകളും ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജ് അധികൃതരും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമായാണ് തോട് നികത്തി നിരപ്പാക്കൽ നടത്തിയതെന്ന ആരോപണവും നാട്ടുകാർ ഉയർത്തുന്നു.
സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനുപകരം അധികൃതർ മൗനം പാലിക്കുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട്. തോട് നികത്തിയ സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വാർഡ് മെംബർ രജനി സന്ദീപ്സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തി.
തോട് പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിനും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് വില്ലേജ് ഓഫിസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും പരാതി നൽകിയതായി വിവരം. പ്രകൃതിദത്ത നീരൊഴുക്കുകൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും അവ കൈയേറ്റം ചെയ്ത് നികത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. തോട് നികത്തിയ സംഭവത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ട് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനുപകരം വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്.