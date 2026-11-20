ഭർത്താവിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്: ഭാര്യക്കും സുഹൃത്തിനും ജീവപര്യന്തംtext_fields
തലശ്ശേരി: പയ്യാവൂർ പാറക്കടവിൽ ഭർത്താവിനെ കഴുത്തിൽ തോർത്തുമുണ്ട് മുറുക്കി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ ഭാര്യക്കും സുഹൃത്തിനും ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും 50,000 രൂപ വീതം പിഴയും. പയ്യാവൂർ തോണിപ്പാറക്കൽ ഹൗസിൽ ബാബുവിനെ (55) കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഭാര്യ പയ്യാവൂർ പാറക്കടവ് സ്വദേശിനി ജാൻസി (ആനി ബാബു-47),
ജാൻസിയുടെ സുഹൃത്ത് പയ്യാവൂർ വെമ്പുവ കുറ്റിക്കാട്ടുകുന്നേൽ ജോബി ജയിംസ് (48), എന്നിവരെയാണ് തലശ്ശേരി ഒന്നാം അഡീഷനൽ ജില്ല സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി സി.ജെ. ഡെന്നി ശിക്ഷിച്ചത്. ഒന്നാം പ്രതിയായ ജോബി ജയിംസിന് ഭവനഭേദനം വകുപ്പിൽ നാലുവർഷം അധികതടവും 50,000 രൂപ പിഴയുമുണ്ട്. പിഴ അടച്ചാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് നൽകണം. പ്രതികൾ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലയളവ് സർക്കാർ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ഇളവിന് അവകാശമുണ്ടാകും. ബുധനാഴ്ച കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പ്രതികൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
പാറക്കടവ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിക്കു സമീപത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നു ബാബു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2017 നവംബർ എട്ടിന് രാവിലെ ഏഴിന് ജാൻസിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടെത്തിയ അയൽവാസികൾ ബാബുവിനെ വീട്ടിലെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ കട്ടിലിലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ബാബുവും ജാൻസിയുമായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ താമസം.
അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനായിരുന്നു ആദ്യം പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തിയ ഡോ. ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഒന്നാം പ്രതി ജോബി ജയിംസ് 2009 ൽ പാണത്തൂരിലുള്ള യുവതിയെ വിവാഹം കഴിച്ച ശേഷം പയ്യാവൂരിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തു വരുന്നതിനിടയിലാണ് രണ്ടാം പ്രതി ജാൻസിയുമായി അടുപ്പത്തിലാവുന്നത്.
ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഭർത്താവ് തടസ്സമാവുന്നതിനാൽ ആസൂത്രിതമായി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നതാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്. ബാബുവിന്റെ സഹോദരൻ അഭിലാഷ് തോമസ്, ഫോറൻസിക് സർജൻ ഡോ.എസ്. ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള, ഡോ. കെ.എൻ. അരുണ, ഡോ.ഷീജ, പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ വി.വി. ലതീഷ്, മല്ലിക, സി. പ്രിയ, കെ.കെ. ശ്രീല, കെ.വി. ഉഷാദേവി. പി. മണി, സുനിൽ ബാബു, ജോസ് ഡൊമനിക്, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അഫ്സത്ത്, വില്ലേജ് ഓഫിസർ ടി.ജി. രാജേന്ദ്രൻ, ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വിദഗ്ധ പി. സിന്ധു, സയൻറിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് കെ.എസ്. ശ്രുതിലേഖ തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികൾ. പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി തുടക്കത്തിൽ അഡ്വ.ഇ. ജയറാംദാസും നിലവിൽ ജില്ല ഗവ. പ്ലീഡർ അഡ്വ.കെ. അജിത് കുമാറുമാണ് ഹാജരായത്. പ്രതികൾക്കുവേണ്ടി സീനിയർ അഭിഭാഷകനായ ടി.പി. ഹരീന്ദ്രൻ വാദം നടത്തി.