മാധ്യമം ഹെൽത്ത് കെയർ: വാദിഹുദ വിദ്യാർഥികൾ സമാഹരിച്ചത് 4.30 ലക്ഷംtext_fields
പഴയങ്ങാടി: രോഗികളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ വാദിഹുദ പ്രോഗ്രസീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ കാരുണ്യഹസ്തം. ‘മാധ്യമം ഹെൽത്ത് കെയർ’ പദ്ധതിയിലേക്ക് പ്രോഗ്രസീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾ സമാഹരിച്ചത് 4.30 ലക്ഷം രൂപ. പഠനത്തോടൊപ്പം ജീവകാരുണ്യത്തിലും അവർ മുന്നിട്ടുനിന്നപ്പോൾ അത് നിരവധി രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന സേവന പ്രവർത്തനമായി.
വാദിഹുദയിലെ വി.കെ.എം. അരീനയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറും ലൈഫ് കോച്ചുമായ ഡോ. സുലൈമാൻ മേൽപ്പത്തൂരിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ‘മാധ്യമം’ സി.ഇ.ഒ പി.എം. സ്വാലിഹ് വിദ്യാർഥികളിൽനിന്ന് തുക ഏറ്റുവാങ്ങി.
നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക മൂല്യബോധത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന് സുലൈമാൻ മേൽപ്പത്തൂർ പറഞ്ഞു.
വി.കെ. മൊയ്തു ഹാജി എക്സലൻസ്, ലീപ്, ബെസ്റ്റ് ക്ലാസ് മാഗസിൻ എന്നീ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്ത ചടങ്ങിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിന്റെയും വാദിഹുദ ടർഫ് പ്രോജക്റ്റിന്റെയും പ്രഖ്യാപനവും നടന്നു.
വാദിഹുദ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും ‘ഗൾഫ് മാധ്യമം’ ചീഫ് എഡിറ്ററുമായ വി.കെ. ഹംസ അബ്ബാസ്, പ്രോഗ്രസീവ് സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ പി.കെ. സാജിദ്, വാദിഹുദ ഗ്രൂപ്പ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫാറൂഖ് ഉസ്മാൻ, അൻസാർ സ്കൂൾ സി.ഇ.ഒ നജീബ് മുഹമ്മദ്, ഡോ. വി.ടി. ഇഖ്ബാൽ, ഡോ. സുഷീർ ഹസൻ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വി.യു. യഹ്യ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സുപ്രിയ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.